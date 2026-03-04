قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
ارتفاع محدود في أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم بالبنوك المصرية

رانيا أيمن

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري تحركات محدودة في بداية تعاملات اليوم، بعد الارتفاعات التي سجلتها منذ بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

واليوم استقر الدولار قرب مستوى 50 جنيهًا، وسط ترقب الأسواق لأي مستجدات اقتصادية جديدة.

وجاءت أسعار صرف العملات اليوم في البنك المركزي المصري وفقاً لآخر تحديث كالتالي:

  • الدولار الأمريكي: 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع.
  • اليورو الأوروبي: 57.72 جنيه للشراء، و57.85 جنيه للبيع.
  • الجنيه الإسترليني: 66.11 جنيه للشراء، و66.26 جنيه للبيع.
  • الفرنك السويسري: 63.25 جنيه للشراء، و63.41 جنيه للبيع.
  • 100 ين ياباني: 31.54 جنيه للشراء، و31.61 جنيه للبيع.
  • الريال السعودي: 13.27 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع.
  • الدينار الكويتي: 162.79 جنيه للشراء، و163.17 جنيه للبيع.
  • الدرهم الإماراتي: 13.56 جنيه للشراء، و13.59 جنيه للبيع.
  • اليوان الصيني: 7.22 جنيه للشراء، و7.23 جنيه للبيع.

وتعكس هذه المستويات حالة الارتفاع في سوق الصرف، مع استمرار متابعة المستثمرين لتحركات العملات الرئيسية عالميًا وتأثيرها على السوق المحلية


 

