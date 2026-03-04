ارتفاع محدود في أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم بالبنوك المصرية

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري تحركات محدودة في بداية تعاملات اليوم، بعد الارتفاعات التي سجلتها منذ بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

واليوم استقر الدولار قرب مستوى 50 جنيهًا، وسط ترقب الأسواق لأي مستجدات اقتصادية جديدة.

وجاءت أسعار صرف العملات اليوم في البنك المركزي المصري وفقاً لآخر تحديث كالتالي:

الدولار الأمريكي: 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي: 57.72 جنيه للشراء، و57.85 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 66.11 جنيه للشراء، و66.26 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 63.25 جنيه للشراء، و63.41 جنيه للبيع.

100 ين ياباني: 31.54 جنيه للشراء، و31.61 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.27 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 162.79 جنيه للشراء، و163.17 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.56 جنيه للشراء، و13.59 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 7.22 جنيه للشراء، و7.23 جنيه للبيع.

وتعكس هذه المستويات حالة الارتفاع في سوق الصرف، مع استمرار متابعة المستثمرين لتحركات العملات الرئيسية عالميًا وتأثيرها على السوق المحلية



