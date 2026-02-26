أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس استقرارا نسبيا أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، مع استمرار التحركات المحدودة في نطاقات ضيقة داخل سوق الصرف.
وجاءت الأسعار كالتالي:
الدولار الأمريكي
47.8714 جنيه للشراء
47.9714 جنيه للبيع
اليورو
56.4930 جنيه للشراء
56.6206 جنيه للبيع
الجنيه الإسترليني
64.8131 جنيه للشراء
64.9629 جنيه للبيع
الفرنك السويسري
61.7695 جنيه للشراء
61.9066 جنيه للبيع
100 ين ياباني
30.6829 جنيه للشراء
30.7489 جنيه للبيع
الريال السعودي
12.7640 جنيه للشراء
12.7913 جنيه للبيع
الدينار الكويتي
156,67 جنيه للشراء
157 جنيه للبيع
الدرهم الإماراتي
13.0323 جنيه للشراء
13.0637 جنيه للبيع
اليوان الصيني
6.9971 جنيه للشراء
7.0124 جنيه للبيع
ويُلاحظ اقتراب الدولار من مستوى 48 جنيهًا، فيما يواصل الدينار الكويتي تصدره قائمة أعلى العملات العربية قيمة مقابل الجنيه المصري.
وتبقى حركة أسعار الصرف مرهونة بتطورات السوق العالمية، إلى جانب عوامل العرض والطلب محليًا داخل القطاع المصرفي.