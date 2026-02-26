قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس استقرارا نسبيا أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، مع استمرار التحركات المحدودة في نطاقات ضيقة داخل سوق الصرف.

وجاءت الأسعار كالتالي:

الدولار الأمريكي
47.8714 جنيه للشراء
47.9714 جنيه للبيع

اليورو
56.4930 جنيه للشراء
56.6206 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني
64.8131 جنيه للشراء
64.9629 جنيه للبيع

الفرنك السويسري
61.7695 جنيه للشراء
61.9066 جنيه للبيع

100 ين ياباني
30.6829 جنيه للشراء
30.7489 جنيه للبيع

الريال السعودي
12.7640 جنيه للشراء
12.7913 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

156,67 جنيه للشراء
157 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي
13.0323 جنيه للشراء
13.0637 جنيه للبيع
 


اليوان الصيني
6.9971 جنيه للشراء
7.0124 جنيه للبيع

ويُلاحظ اقتراب الدولار من مستوى 48 جنيهًا، فيما يواصل الدينار الكويتي تصدره قائمة أعلى العملات العربية قيمة مقابل الجنيه المصري.


وتبقى حركة أسعار الصرف مرهونة بتطورات السوق العالمية، إلى جانب عوامل العرض والطلب محليًا داخل القطاع المصرفي.


 

