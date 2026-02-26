أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس استقرارا نسبيا أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، مع استمرار التحركات المحدودة في نطاقات ضيقة داخل سوق الصرف.

وجاءت الأسعار كالتالي:

الدولار الأمريكي

47.8714 جنيه للشراء

47.9714 جنيه للبيع

اليورو

56.4930 جنيه للشراء

56.6206 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني

64.8131 جنيه للشراء

64.9629 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

61.7695 جنيه للشراء

61.9066 جنيه للبيع

100 ين ياباني

30.6829 جنيه للشراء

30.7489 جنيه للبيع

الريال السعودي

12.7640 جنيه للشراء

12.7913 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

156,67 جنيه للشراء

157 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

13.0323 جنيه للشراء

13.0637 جنيه للبيع





اليوان الصيني

6.9971 جنيه للشراء

7.0124 جنيه للبيع

ويُلاحظ اقتراب الدولار من مستوى 48 جنيهًا، فيما يواصل الدينار الكويتي تصدره قائمة أعلى العملات العربية قيمة مقابل الجنيه المصري.



وتبقى حركة أسعار الصرف مرهونة بتطورات السوق العالمية، إلى جانب عوامل العرض والطلب محليًا داخل القطاع المصرفي.



