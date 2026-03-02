مسلسل سوا سوا الحلقة 14.. فرحة هدى المفتي بتحقيق حلم الأمومة لم تكتمل

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “سوا سوا” العديد من الاحداث المأسوية والتى وضعت الجمهور فى حيرة كبيرة بين وفاة احلام ام ابنتها.

وبدأت احداث الحلقة بمفاجأة احلام (هدي المفتي) بحملها وطلب زوجها هيما (احمد مالك) انها لابد ان تتخلص من الجنين حتى تستطيع استكمال جلسات الكيماوي ولكنها رفضت وصممت على استمرار الحمل.

وعلى صعيد اخر ، يقرر دكتور فوزي (خالد كمال) ان يتزوج من احلام ولكنه يفاجأ بأنها متزوجة من هيما.

عظيمة (احمد عبد الحميد) يدلى بشهادة تنجي هيما اثناء المحاكمة ويحصل على حكم البراءة ، وكشف عن تورط نجوي فى الامر.

وانتهت الحلقة بمشهد ولادة احلام وهى رفقة هيما ولكن يخبرهما الطبيب بأن حالة الجنين ليست مستقرة وينتهي المشهد بأن الطبيب يذهب للطبيب لهيما ليخبره ان احد منهما قد توفي احلام ام ابنتها .

أبطال مسلسل سوا سوا

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:

خالد كمال ، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، سوسن بدر ، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من إنتاج صباح إخوان تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.