دوي صفارات الإنذار في البحرين وتحذيرات عاجلة للسلامة
نيويورك تايمز: إيران اكتشفت نقاط ضعف بمواقع عسكرية أمريكية
استشهاد 10 أشخاص في ضربات إسرائيلية على بيروت
لاريجاني: إيران لن تجلس على طاولة المفاوضات مع واشنطن
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين
حكم استعمال جهاز التنفس الاصطناعي للصائم.. عطية لاشين يجيب
تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة
أنباء عن اغتيال رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد في غارة إسرائيلية
هل يجوز أداء العمرة في رمضان بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي
عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل سوا سوا الحلقة 14.. فرحة هدى المفتي بتحقيق حلم الأمومة لم تكتمل

هدى المفتى واحمد مالك
هدى المفتى واحمد مالك
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “سوا سوا” العديد من الاحداث المأسوية والتى وضعت الجمهور فى حيرة كبيرة بين وفاة احلام ام ابنتها.

وبدأت احداث الحلقة بمفاجأة احلام (هدي المفتي) بحملها وطلب زوجها هيما (احمد مالك) انها لابد ان تتخلص من الجنين حتى تستطيع استكمال جلسات الكيماوي ولكنها رفضت وصممت على استمرار الحمل.

  • وعلى صعيد اخر ، يقرر دكتور فوزي (خالد كمال) ان يتزوج من احلام ولكنه يفاجأ بأنها متزوجة من هيما.
  • عظيمة (احمد عبد الحميد) يدلى بشهادة تنجي هيما اثناء المحاكمة ويحصل على حكم البراءة ، وكشف عن تورط نجوي فى الامر.
  • وانتهت الحلقة بمشهد ولادة احلام وهى رفقة هيما ولكن يخبرهما الطبيب بأن حالة الجنين ليست مستقرة وينتهي المشهد بأن الطبيب يذهب للطبيب لهيما ليخبره ان احد منهما قد توفي احلام ام ابنتها .

أبطال مسلسل سوا سوا

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:

خالد كمال ، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، سوسن بدر ، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من إنتاج صباح إخوان  تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.

هدي المفتي احمد مالك خالد كمال أبطال مسلسل سوا سوا مسلسل سوا سوا

