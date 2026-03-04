سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء

يستعرض موقع “صدى البلد” اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر .

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 4-3-2026:

سعر الشراء:13.37جنيه.

سعر البيع: 13.40 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء 4-3-2026 ليسجل :

سعر الشراء:13.35جنيه.

سعر البيع:12.39 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.34جنيه.

سعر البيع:13.37 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.34جنيه.

سعر البيع:13.39 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.32جنيه.

سعر البيع:13.38 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء الأربعاء 4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.32جنيه.

سعر البيع:13.39 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.32جنيه.

سعر البيع:13.39 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.32جنيه.

سعر البيع:13.39 جنيه.

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء 4-3-2026

سعر الشراء:13.28جنيه.

سعر البيع:13.38 جنيه.

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأربعاء 4-3-2026:

سعر الشراء:13.26جنيه.

سعر البيع:13.37 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأربعاء 4-3-2026 ليصل :

سعر الشراء:12.93جنيه.

سعر البيع:13.40 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.35 جنيه.

سعر البيع:13.39 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأربعاء

13.37 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأربعاء

13.36 جنيه للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر

13.33 جنيه.