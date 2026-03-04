قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم تكن قادمة لمصر.. وزارة البترول تنفي صلتها بناقلة غاز تعرضت لحادث قبالة سواحل ليبيا
ما حكم صيام مريض الزهايمر؟.. رد قاطع من المفتي
توفيق عكاشة يتوعد المتطاولين بإجراءات قانونية
جهاز الأمن القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
المريض يصوم رمضان أم يفطر؟.. رد حاسم من المفتي
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب
لاريجاني: اغتيال خامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ
3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة
الأردن: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي على أراضينا منذ حرب غزة
العراق يغرق في الظلام.. انقطاع تام للكهرباء بسبب هجوم سيبراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر .

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 4-3-2026:

سعر الشراء:13.37جنيه.

سعر البيع: 13.40 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء 4-3-2026 ليسجل :

سعر الشراء:13.35جنيه.

سعر البيع:12.39 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأربعاء  4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.34جنيه.

سعر البيع:13.37 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الأربعاء  4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.34جنيه.

سعر البيع:13.39 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.32جنيه.

سعر البيع:13.38 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء الأربعاء 4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.32جنيه.

سعر البيع:13.39 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأربعاء  4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.32جنيه.

سعر البيع:13.39 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأربعاء  4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.32جنيه.

سعر البيع:13.39 جنيه.

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء 4-3-2026

سعر الشراء:13.28جنيه.

سعر البيع:13.38 جنيه.

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني  اليوم الأربعاء 4-3-2026:

سعر الشراء:13.26جنيه.

سعر البيع:13.37 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأربعاء 4-3-2026 ليصل :

سعر الشراء:12.93جنيه.

سعر البيع:13.40 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.35 جنيه.

سعر البيع:13.39 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأربعاء

13.37 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأربعاء

13.36 جنيه للبيع.

متوسط سعر  الريال السعودي اليوم في مصر 

13.33 جنيه.

أسعار الريال السعودى الريال السعودي الجنيه المصري بنك أبوظبي الإسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

علي خامنئي وولده مجتبي

المرشد الإيراني الجديد.. من هو مجتبي خامنئي؟ | بروفايل

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

احمد حمدي

مفاجأة.. أسباب استبعاد أحمد حمدي من مباريات الزمالك

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

ترشيحاتنا

هيونداي إلنترا AD

تعرف على أسعار هيونداي إلنترا ‏AD‏ ‏الجديدة بعد الزيادة

تتبع إطارات السيارات

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

اورمان الشرقية

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

بالصور

تعرف على أسعار هيونداي إلنترا ‏AD‏ ‏الجديدة بعد الزيادة

هيونداي إلنترا AD
هيونداي إلنترا AD
هيونداي إلنترا AD

سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان بالبنفسجى

سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان فى اخر ظهور لها
سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان فى اخر ظهور لها
سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان فى اخر ظهور لها

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز أنيق

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق
كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق
كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق

سارة سلامة تخطف الأنظار رفقة والدها وشقيقتها فى سحور رمضانى

سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى
سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى
سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى

فيديو

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد