سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء

يستعرض موقع “صدى البلد” اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر .
أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026:
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 4-3-2026:
سعر الشراء:13.37جنيه.
سعر البيع: 13.40 جنيه.
زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء 4-3-2026 ليسجل :
سعر الشراء:13.35جنيه.
سعر البيع:12.39 جنيه.
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:13.34جنيه.
سعر البيع:13.37 جنيه.
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:13.34جنيه.
سعر البيع:13.39 جنيه.
صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:13.32جنيه.
سعر البيع:13.38 جنيه.
وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء الأربعاء 4-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:13.32جنيه.
سعر البيع:13.39 جنيه.
صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:13.32جنيه.
سعر البيع:13.39 جنيه.
صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:13.32جنيه.
سعر البيع:13.39 جنيه.
بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء 4-3-2026
سعر الشراء:13.28جنيه.
سعر البيع:13.38 جنيه.
بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأربعاء 4-3-2026:
سعر الشراء:13.26جنيه.
سعر البيع:13.37 جنيه.
زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأربعاء 4-3-2026 ليصل :
سعر الشراء:12.93جنيه.
سعر البيع:13.40 جنيه.
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:13.35 جنيه.
سعر البيع:13.39 جنيه.
أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأربعاء
13.37 جنيه للشراء.
أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأربعاء
13.36 جنيه للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر
13.33 جنيه.