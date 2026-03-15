«موانئ دبى» تحقق إيرادات قياسية بقيمة 24.4 مليار دولار في 2025

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تحقيق نتائج مالية قياسية خلال عام 2025، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 22% لتصل إلى 24.4 مليار دولار، فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 6.4 مليار دولار بهامش ربح بلغ 26.3%، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية على مستوى الأسواق العالمية.

وأظهرت النتائج ارتفاع أرباح العام بنسبة 32.2% لتصل إلى 1.96 مليار دولار، مدعومة بتحسن الكفاءة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف، كما ارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 14% لتصل إلى 6.3 مليار دولار، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي للمجموعة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة "دي بي ورلد"، إن النتائج القوية تحققت رغم ارتفاع مستويات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وتغير ديناميكيات التجارة الدولية، موضحاً أن تنوع محفظة أعمال المجموعة والانضباط في تخصيص رأس المال والتركيز على الشحنات ذات العائد المرتفع أسهمت في تحقيق أرباح مرنة وتدفقات نقدية قوية، بما يعكس قوة المنصة المتكاملة للمجموعة وقدرتها على التكيف مع التحولات في سلاسل الإمداد العالمية.

من جانبه، أكد يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن قطاع الموانئ والمحطات سجل أداءً استثنائياً مدعوماً بارتفاع أحجام المناولة وتحسن العوائد وإدارة التكاليف بكفاءة، مشيراً إلى أن الإيرادات لكل حاوية قياس 20 قدماً ارتفعت بنسبة 8.5% على أساس المقارنة المثلية، إلى جانب استمرار توسع المجموعة في خدماتها اللوجستية وتعزيز التعاون عبر نموذجها التشغيلي "ون دي بي ورلد".

وارتفع العائد على رأس المال الموظف إلى 9.9% خلال عام 2025 مقارنة بـ8.9% في عام 2024، ما يعكس تحسن الربحية التشغيلية للمجموعة. كما رفعت "دي بي ورلد" استثماراتها الرأسمالية إلى 3.1 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة بـ2.2 مليار دولار في 2024، بهدف توسيع الطاقة الاستيعابية وتعزيز الإنتاجية في مختلف موانئها حول العالم.

وأسهمت هذه الاستثمارات في رفع القدرة الاستيعابية الإجمالية لموانئ المجموعة إلى 109 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً، فيما تقدر ميزانية النفقات الرأسمالية لعام 2026 بنحو 3 مليارات دولار، مع تركيز الاستثمارات على عدد من المشروعات الاستراتيجية من بينها ميناء جبل علي، والأحواض الجافة العالمية، وتونا تيكرا في الهند، ولندن غيتواي في المملكة المتحدة، وندايان في السنغال، وميناء جدة في المملكة العربية السعودية.

وفي إطار التزامها بالاستدامة، نجحت المجموعة في خفض انبعاثاتها من النطاقين الأول والثاني بنسبة 14% مقارنة بعام 2022، فيما باتت نحو 67% من احتياجاتها العالمية من الكهرباء تعتمد على مصادر متجددة، كما ساهمت عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل قوي في دعم الأداء العام.

وعلى مستوى مصر، سجلت عمليات "دي بي ورلد" أداءً قوياً خلال عام 2025، حيث حقق ميناء السخنة أحجام مناولة قياسية بلغت 1.1 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بالتزامن مع افتتاح المنطقة اللوجستية بالسخنة، وهي منشأة متكاملة تمتد على مساحة 300 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 85 مليون دولار، بما يدعم التصنيع ويعزز الصادرات المصرية.

كما تعمل المجموعة على تطوير منشأة متطورة للتخزين المبرد باستثمارات تبلغ 29 مليون دولار داخل مجمع السويدي للتنمية الصناعية، بهدف دعم صادرات الحاصلات الزراعية وتعزيز قدرات تصنيع الأغذية المجمدة.

وقال رضوان سومار، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة "دي بي ورلد" لشبه القارة الهندية وآسيا الوسطى ودول المشرق العربي ومصر، إن الأداء المالي القوي للمجموعة يعكس استمرار نمو التجارة في المنطقة، مؤكداً أن هذا النمو ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص جديدة للشركات المصرية لزيادة صادراتها عبر البحر الأحمر والانفتاح على أسواق إقليمية وعالمية جديدة.