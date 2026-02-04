قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

للفطور أو سناك بين الوجبات .. طريقة عمل بان كيك التفاح

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
آية التيجي

تزداد الحاجة في الصباح لتحضير وجبات سريعة ولذيذة تجمع بين القيمة الغذائية والطعم الشهي، ومن بينها بان كيك التفاح وهي خيارًا مثاليًا. 

وقدّمت الشيف نادية السيد طريقة عمل بان كيك التفاح، وهي وصفة سهلة وسريعة تجمع بين التفاح الطازج والقرفة، لتصبح وجبة مناسبة للفطور أو السناك.

طريقة عمل بان كيك التفاح 

طريقة عمل بان كيك التفاح 

مكونات بان كيك التفاح:
1 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
رشة ملح
1 بيضة
1 كوب حليب
1 ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة مذابة
1 تفاحة متوسطة مبشورة
رشة قرفة (اختياري)

طريقة عمل بان كيك التفاح 

طريقة التحضير:
ـ اخلطي الدقيق مع السكر والبيكنج باودر والملح في وعاء.

ـ في وعاء آخر، اخفقي البيضة مع الحليب والفانيليا والزيت جيدًا.

ـ أضيفي المكونات السائلة إلى الجافة وقلّبي حتى يصبح الخليط ناعمًا.

ـ أضيفي التفاح المبشور ورشة القرفة وقلّبي بلطف.
سخني طاسة غير لاصقة وادهنيها بقليل من الزيت.

ـ اسكبي مقدار مغرفة صغيرة من الخليط، وانتظري ظهور الفقاقيع على الوجه ثم اقلبيه على الجهة الأخرى حتى يتحول إلى اللون الذهبي.

ـ كرري حتى انتهاء كمية الخليط.

طريقة عمل بان كيك التفاح 

طرق التقديم

ـ وضع عسل نحل أو صوص كراميل او سكر بودرة ورشة قرفة

طريقة عمل بان كيك التفاح 


نصائح لتحير بان كيك التفاح

ويمكن زيادة كمية التفاح المبشور حسب الرغبة لمزيد من النكهة الطبيعية، وللحفاظ على الطراوة، يفضل تقديم البان كيك مباشرة بعد الطهي.

بان كيك التفاح وصفة بان كيك التفاح بان كيك للشيف نادية السيد طريقة عمل بان كيك فطور رمضان سناك للأطفال بان كيك سريع وسهل وصفات رمضان بان كيك صحي

