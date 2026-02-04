قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقات الأهلي تحت النار بعد تعادل البنك الأهلي.. ونجوم الكرة يطرحون علامات الاستفهام.. ماذا قالوا ؟
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026
تشريعية الشيوخ تضع سياسات غير تقليدية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الوطنية
مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مجددًا وسط توترات أمريكية-إيرانية
توروب أم اللاعبون؟ آراء نجوم الكرة تشعل الجدل بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي فى الدوري
استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة
ترامب يحث بوتين على «إنهاء الحرب» بعد استئناف روسيا ضرباتها لـ أوكرانيا
علي جمعة: مرت ليلة النصف من شعبان بنفحاتها ولكن رحمة الله ومغفرته موجودة ليوم الدين
هل يجوز إعلان نية صيام رمضان قبل قدومة بفترة طويلة؟.. بما علق العلماء
ضباب ورياح .. تعرّف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025
ترامب يأمر بإطلاق أول سباق شوارع لسيارات إندي كار في واشنطن
بث مباشر.. بدء توافد العائدين من مصر إلى غزة عبر رفح في اليوم الثالث

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ بدء توافد العائدين من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في اليوم الثالث من تشغيله من الجانبين.

وفي وقت سابق قال كريم كمال، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن سيارات الإسعاف التابعة للهيئة المصرية مستمرة في استقبال الحالات الحرجة القادمة من قطاع غزة لتلقي العلاج، بما في ذلك العمليات الجراحية وتوفير الأدوية اللازمة.

أوضح كمال، خلال قناة "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات تبدأ فور دخول سيارات الإسعاف إلى الأراضي المصرية، حيث يقوم فريق الطب الوقائي والحجر الصحي بالكشف الطبي على الحالات، ثم يتم نقل المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي إلى مستشفيات العاصمة، أو شمال سيناء، أو دلتا مصر، حسب الحالة.

أشار المراسل إلى أن بعض الحالات يرافقها كبار السن أو ذوو الهمم أو الأطفال، ومن هذا المنطلق، يبدأ دور أفراد أطقم الهلال الأحمر المصري فور دخول المرضى من الجانب المصري للمعبر. وتتمثل مهامهم في توفير كراسي متحركة للمسنين وذوي الهمم، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال والمرافقين، وتوفير وجبات ساخنة من خلال المطبخ الإنساني المتنقل.

كما يتم توزيع حقائب تحتوي على مستلزمات النظافة الشخصية للمرافقين والمرضى فور وصولهم، لضمان تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والدعم النفسي والإنساني بشكل متكامل.

وأكد كمال أن هذه الخدمات تعمل على مدار الساعة، وتغطي جميع الحالات الحرجة والمرافقين، بالتوازي مع تقديم الدعم للأشقاء العائدين من غزة إلى الأراضي الفلسطينية.


 

