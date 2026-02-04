بث مباشر.. بدء توافد العائدين من مصر إلى غزة عبر رفح في اليوم الثالث

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ بدء توافد العائدين من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في اليوم الثالث من تشغيله من الجانبين.

وفي وقت سابق قال كريم كمال، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن سيارات الإسعاف التابعة للهيئة المصرية مستمرة في استقبال الحالات الحرجة القادمة من قطاع غزة لتلقي العلاج، بما في ذلك العمليات الجراحية وتوفير الأدوية اللازمة.

أوضح كمال، خلال قناة "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات تبدأ فور دخول سيارات الإسعاف إلى الأراضي المصرية، حيث يقوم فريق الطب الوقائي والحجر الصحي بالكشف الطبي على الحالات، ثم يتم نقل المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي إلى مستشفيات العاصمة، أو شمال سيناء، أو دلتا مصر، حسب الحالة.

أشار المراسل إلى أن بعض الحالات يرافقها كبار السن أو ذوو الهمم أو الأطفال، ومن هذا المنطلق، يبدأ دور أفراد أطقم الهلال الأحمر المصري فور دخول المرضى من الجانب المصري للمعبر. وتتمثل مهامهم في توفير كراسي متحركة للمسنين وذوي الهمم، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال والمرافقين، وتوفير وجبات ساخنة من خلال المطبخ الإنساني المتنقل.

كما يتم توزيع حقائب تحتوي على مستلزمات النظافة الشخصية للمرافقين والمرضى فور وصولهم، لضمان تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والدعم النفسي والإنساني بشكل متكامل.

وأكد كمال أن هذه الخدمات تعمل على مدار الساعة، وتغطي جميع الحالات الحرجة والمرافقين، بالتوازي مع تقديم الدعم للأشقاء العائدين من غزة إلى الأراضي الفلسطينية.



