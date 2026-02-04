فتحي سند عن تعادل الأهلي مع البنك: أداء مخيب لتوروب

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي تعادل الاهلي مع البنك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

و كتب فتحي سند عبر فيسبوك :الأهلي يسقط في " فخ " البنك الأهلي ويخرج بنقطة واحدة لاتكفى فى رحلة المنافسة على اللقب ..البنك ظل متقدما بهدفه المبكر لمصطفى شلبى حتى الدقيقة 80 عندما نجح الاهلى فى التعادل بقدم تريزيجيه ..اداء واقعى للرمادى ..ومخيب لتوروب.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وشهدت المباراة خروج عدد من لاعبي الأهلي خلال اللقاء، حيث غادر كل من أحمد عيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية أرض الملعب، في إطار التغييرات الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.