شوبير: فوز الزمالك قد يُسقط الأهلي إلى المركز الرابع

علق الإعلامي أحمد شوبير علي موقف الأهلي في ترتيب الدوري بعد التعادل أمس أمام البنك الأهلي.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس : "جماهير الأهلي اللي كانت سعيدة جدًا بتعادل بيراميدز مع الجونة وبخسارة سيراميكا أمام المصري، غدًا إذا فاز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية وهو أمر متوقع جدًا، يتخطى الأهلي في جدول الترتيب، ويهبط الأهلي إلى المركز الرابع، كل المشاكل اللي موجودة عند الزمالك من مستحقات وإيقاف قيد وي وي، إذا فاز غدًا سيتفوق على الأهلي''.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وشهدت المباراة خروج عدد من لاعبي الأهلي خلال اللقاء، حيث غادر كل من أحمد عيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية أرض الملعب، في إطار التغييرات الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.