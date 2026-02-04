بند مُثير في عقد إعارة «كامويش» مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الأنجولي يلسين كامويش، حصل على 100 ألف دولار من قيمة راتبه البالغة 400 ألف دولار خلال فترة الإعارة.

وأوضح شبانة، خلال تصريحاته في برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، أن عقد إعارة كامويش يتضمن بندًا ينص على تفعيل الشراء التلقائي في حال تسجيل اللاعب 15 هدفًا مع الأهلي خلال فترة الإعارة.

وانتقد شبانة بعض القرارات الإدارية داخل النادي، متسائلًا: "منذ متى يصدر الأهلي بيانًا بخصوص لاعب تم استبعاده من قائمة مباراة، كما حدث مع يوسف بلعمري؟"، مؤكدًا أن صفقات الشتاء عادةً ما تشارك فور التعاقد معها.

كما أشار إلى أن صفقات الشتاء بالأهلي لم يكن لها دور مؤثر في مباراة اليوم، موضحًا أن أحمد عيد ظهر بمستوى متراجع، بينما لم يقدم مروان عثمان أي إضافة مؤثرة، متسائلًا عن غياب أدوار كل من هادي رياض وعمرو الجزار.