استقرار محلي وتراجع عالمي.. أسعار الفضة في ثاني أيام عيد الفطر

شهدت أسعار الفضة في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 21 مارس 2026، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم، وذلك وفقًا لآخر تحديثات الأسواق المحلية.

ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة من التراجعات التي سجلتها الفضة خلال الفترة الماضية، وسط ترقب لحركة البيع والشراء خلال موسم الأعياد، والذي قد يدفع الأسعار للتحرك صعودًا في حال زيادة الإقبال على الشراء، خاصة مع ارتباط الفضة والهدايا بمناسبة عيد الأم.

وتتأثر أسعار الفضة بشكل مباشر بحجم الطلب في الأسواق، حيث تلعب حركة البيع والشراء دورًا رئيسيًا في تحديد الاتجاه العام للأسعار، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وفي السياق ذاته، جاء الاستقرار المحلي بالتزامن مع تراجع أسعار الفضة عالميًا، ما يعكس حالة من الضغوط التي يتعرض لها المعدن خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لآخر تحديث في موقع آي صاغة، جاءت أسعار الفضة في مصر اليوم كالتالي:

عيار 999

128.75 جنيه للبيع

123.75 جنيه للشراء

عيار 925

119.25 جنيه للبيع

114.75 جنيه للشراء

عيار 900

116 جنيه للبيع

111.5 جنيه للشراء

عيار 800

103.25 جنيه للبيع

99.25 جنيه للشراء

عيار 600

77.25 جنيه للبيع

74.25 جنيه للشراء

الجنيه الفضة

954 جنيه للبيع

918 جنيه للشراء

أوقية الفضة

67.98 دولار للبيع

67.94 دولار للشراء

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت العقود الآجلة للفضة بأكثر من 2% لتصل إلى 69.66 دولارًا، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ ديسمبر الماضي، كما سجل المعدن انخفاضًا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة تتجاوز 14%.

وبذلك، تتجه الفضة نحو تسجيل خسائر أسبوعية جديدة، مع تراجع يتجاوز 10%، في ظل استمرار الضغوط على المعادن النفيسة عالميًا، بالتزامن مع تحركات الأسواق والتغيرات الاقتصادية.