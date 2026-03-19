قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دانيال البنا : أسعار النفط مرشحة للارتفاع إلى 120 دولارًا للبرميل
موعد مباراة الأهلي والترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بتشتم من عيالي.. مي كساب تكشف ردود الفعل على مسلسل "نون النسوة"
محمد العدل يتغنى بموهبة ريهام عبد الغفور بعد نجاحها في "حكاية نرجس"
هتعرف من ريحتها.. أسرار تفرق بين الرنجة السليمة والفاسدة
السما صفرا.. عاصفة ترابية وأمطار متقطعة تضرب أسيوط
بطائرة مسيرة .. عدوان جديد على مصفاة ميناء عبدالله الكويتي
ماكرون يدعو للتوصل الفوري إلى وقف استهداف البنية التحتية المدنية
طعم جديد نضج وأصبح له أسلوبه.. عمرو أديب يُشيد بموهبة كريم محمود عبدالعزيز
خبير تربوي يكشف سلبيات قرار تأخير موعد امتحانات شهر مارس 2026
البرلمان العربي يُجدّد رفضه القاطع لمُهاجمة إيران المنشآت النفطية والصناعية
أ ف ب: ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 30% بعد هجوم إيران على منشأة غاز في قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد قرار الفيدرالي.. تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً ومحلياً في بداية تعاملات اليوم

رانيا أيمن

تراجعت أسعار الذهب عالمياً ومحلياً في ختام تعاملات يوم أمس الأربعاء وبالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير يذكر خلال اجتماعه الأخير.

وخلال بداية تعاملات اليوم الخميس التاسع عشر من مارس، شهدت أسعار الذهب استقراراً عند آخر تراجع تم تسجيله.

وعالمياً تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته منذ السادس من فبراير، مع تقييم المستثمرين لقرار الفدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة وفي ظل ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف التضخمية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.6% إلى 4874.19 دولار للأونصة ، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 2.6% إلى 4878.20 دولار.

ومحلياً استقرت أسعار الذهب صباح اليوم وجاءت كالتالي:

سجل جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا نحو 8230 جنيهًا للبيع و  8150 جنيهًا للشراء.

وبلغ  سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7200 جنيه للبيع و 7130 جنيهًا للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6170 جنيهًا للبيع و  6110 جنيهات للشراء.

فيما بلغ  سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 57600 جنيه للبيع و 57040 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة للفضة فقد تراجعت الفضة 3% إلى 76.90 دولار للأونصة، وتزامن هذا التراجع العالمي الفضة مع تراجع أسعارها محليًا أيضاً في ختام تعاملات يوم أمس.

وقد جاءت الأسعار كالتالي:

عيار 999 سجل نحو 136 جنيهًا للبيع و131 جنيهًا للشراء

وسجلت الفضة عيار 925 نحو 126 جنيهًا للبيع و121.25 جنيهًا للشراء

وجاء سعر الفضة عيار 900 نحو 122.5 جنيهًا للبيع و118 جنيهًا للشراء

وسجلت الفضة عيار 800 نحو 109 جنيهات للبيع و105 جنيهات للشراء

كما سجلت الفضة عيار 600 نحو 81.75 جنيهًا للبيع و78.75 جنيهًا للشراء

وجاء سعر الجنيه الفضة نحو 1008 جنيهات للبيع و970 جنيهًا للشراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

غرامة تصل إلى 3000 جنيه ووقف شهر .. نقابة السياحيين تنظم ضوابط تأجير الدواب

صورة أرشيفية

سلاح الجو الإسرائيلي: هاجمنا منذ بدء الحرب أكثر من 2600 مكون حيوي في مشروع الصواريخ الإيراني

الرياض

أستاذ قانون دولي يوضح أهمية الاجتماع الوزاري في الرياض وسط تصاعد التوترات الإقليمية

بالصور

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد