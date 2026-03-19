بعد قرار الفيدرالي.. تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً ومحلياً في بداية تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب عالمياً ومحلياً في ختام تعاملات يوم أمس الأربعاء وبالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير يذكر خلال اجتماعه الأخير.

وخلال بداية تعاملات اليوم الخميس التاسع عشر من مارس، شهدت أسعار الذهب استقراراً عند آخر تراجع تم تسجيله.

وعالمياً تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته منذ السادس من فبراير، مع تقييم المستثمرين لقرار الفدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة وفي ظل ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف التضخمية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.6% إلى 4874.19 دولار للأونصة ، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 2.6% إلى 4878.20 دولار.

ومحلياً استقرت أسعار الذهب صباح اليوم وجاءت كالتالي:

سجل جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا نحو 8230 جنيهًا للبيع و 8150 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 7200 جنيه للبيع و 7130 جنيهًا للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6170 جنيهًا للبيع و 6110 جنيهات للشراء.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 57600 جنيه للبيع و 57040 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة للفضة فقد تراجعت الفضة 3% إلى 76.90 دولار للأونصة، وتزامن هذا التراجع العالمي الفضة مع تراجع أسعارها محليًا أيضاً في ختام تعاملات يوم أمس.

وقد جاءت الأسعار كالتالي:

عيار 999 سجل نحو 136 جنيهًا للبيع و131 جنيهًا للشراء

وسجلت الفضة عيار 925 نحو 126 جنيهًا للبيع و121.25 جنيهًا للشراء

وجاء سعر الفضة عيار 900 نحو 122.5 جنيهًا للبيع و118 جنيهًا للشراء

وسجلت الفضة عيار 800 نحو 109 جنيهات للبيع و105 جنيهات للشراء

كما سجلت الفضة عيار 600 نحو 81.75 جنيهًا للبيع و78.75 جنيهًا للشراء

وجاء سعر الجنيه الفضة نحو 1008 جنيهات للبيع و970 جنيهًا للشراء