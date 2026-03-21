نزل 1400 جنيه. الجنيه الذهب يتراجع في ثاني أيام عيد الفطر

انخفض سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 21-3-2026 وهو ثاني أيام عيد الفطر المبارك و عيد الأم.

الجنيه الذهب يتراجع

وصل معدل انخفاض سعر الجنيه الذهب بمقدار 1400 جنيهًا مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.

آخر تحديث سعر الجنيه الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب 55.4 ألف جنيه للشراء و 55 ألف جنيه للبيع.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب في مصر مقدار 175 جنيهًا خلال ساعات من بدء تعاملات مساء اليوم متأثرًا بتراجعه عالميًا.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 6925 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7914 جنيهًا للشراء و 7857 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7254 جنيهًأ للشراء و 7202 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6925 جنيهات للشراء و 6875 جنيهات للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا نحو 5935 جنيهات للشراء و 5892 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب 55.4 ألف جنيه للشراء و 55 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4495 دولارات للشراء و 4493 دولارات للبيع.