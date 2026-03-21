خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالمحافظة بتكثيف المتابعة الميدانية خلال إجازة عيد الفطر المبارك للتصدي لكافة أشكال التعديات وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال عطلة عيد الفطر المبارك في ارتكاب مخالفات بنائية أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

اضاف المحافظ أنه كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة حملاتها للرصد والمتابعة الميدانية لفرض سيادة القانون حيث نجحت في التعامل الفوري مع عدد من مخالفات البناء والتعديات وإزالتها في المهد.

وفي هذا الإطار شهد مركز الزقازيق إزالة سور بالدبش الأبيض بنطاق عزبة الإصلاحة التابعة للوحدة المحلية بالنخاس وإزالة سور بالدبش الأبيض بنطاق قرية النكارية التابعة للوحدة المحلية شيبة النكارية وإزالة فورية لصبة سقف للدور الثاني علوي على مساحة ١٠٠ متراً بمنطقة حوض الطريقة التابعة للوحدة المحلية بشنبارة الميمونة وإزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة ١٥٠ متراً من الأراضي الزراعية بنطاق قرية عزبة أبو زيد التابعة للوحدة المحلية بشيبة وإزالة فورية لأعمال بناء منشأة (مغسلة سيارات ) بدون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية بـالزنكلون وتمت الإزلالات كلياً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز فاقوس تم إزالة حجرتين بالدبش الأبيض على مساحة ٤٠ متراً تقريباً بناحية السعدة بالوحدة المحلية بالنوافعة وإزالة سور بالطين علي مساحة قيراط خارج الحيز بنطاق الوحدة المحلية باكياد القبلية وإزالة سور بالطين بطول ٢٠ متراً على الأرض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية باكياد البحرية.

وشهد مركز منيا القمح إزالة سور من الخشب والغاب على مساحة ٣٠ متراً بنطاق قرية ميت بشار التابعة للوحدة المحلية بالجديدة وإزالة مبني من الدبش الأبيض علي مساحة ١٦ سهماً بنطاق قرية المجازر التابعة للوحدة المحلية بالصنافين.

وفي مركز بلبيس تم إ️زالة ٢٣ حالة بناء مخالف تنوعت ما بين (هناجر- قواعد خرسانية- سملات وأعمدة) وذلك على مساحة إجمالية تقدر بحوالي ٢٣٠٠٠ متراً بنطاق الوحدة المحلية بغيتة.

شدد محافظ الشرقية على استمرار اليقظة التامة طوال أيام العيد لضمان "عيد بلا مخالفات"، مؤكداً التعامل بكل حزم مع المخالفين لفرض هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة تحت شعار «الشرقية بتعيِّد».