الشرقية.. الانتهاء من 175 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي والهام.

أكدت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية انتظام إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٢٣م ،وذلك فى الفترة من ٧مايو ٢٠٢٤ حتى ١٧ مارس ٢٠٢٦ بلغ اجمالى الطلبات (١٨٢ الف و ١١٣) طلب وتم الانتهاء والبت من (١٧٥ الف و ١٢٧)طلب وعدد النماذج(٧) المؤقتة (٧٩الف و ٦٤)طلب ورفض (٦٩ الف و ٦٤٨)طلب والطلبات الجارى البت فيها (٦٩٨٦)طلب.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لنسب تنفيذ ملف التصالح وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين المتقدمين عبر المراكز التكنولوجية وتكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع وتيرة البت في الطلبات المقدّمة والمرور الميداني لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع والإطمئنان على تقديم كل التيسيرات للمواطنين.