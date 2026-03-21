قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يعلن قتله عددا من أفراد حزب الله خلال مواجهات في جنوب لبنان
العاصفة الترابية تشتد| أغلق النوافذ وارتدِ الكمامة.. نصائح عاجلة لتجنب المخاطر الصحية
وكالة فيتش تتوقع ارتفاع خام برنت إلى 170دولاراً حال استمرار إغلاق هرمز
الزراعة: ضبط 38 طنًا من اللحوم والأسماك غير المطابقة
خام برنت يسجل مكاسب أسبوعية مع استمرار احتدام الحرب في الشرق الأوسط
انفجارات بطهران.. ومهر: إطلاق صاروخين باليستيين نحو دييجو جارسيا مفاجئ للعدو
متى نية صيام الست من شوال؟.. اعرف آخر وقته وكيف تنويه بهذا الدعاء
سعر الدولار يسجل خسائر أسبوعية مع تصاعد توقعات التشديد النقدي
أمطار شديدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك
ليفربول يصطدم ببرايتون في اختبار صعب.. وغياب صلاح يربك الحسابات
الفريق كامل الوزير للرئيس السيسي: 6 أشهر تفصلنا عن تشغيل مونوريل غرب النيل
175 دولارا.. تحذير: سعر النفط لن ينخفض حتى 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ولاء خنيزي

تشهد البلاد حالة من الطقس غير المستقر، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق، ودفع الجهات المختصة إلى إصدار تحذيرات عاجلة للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

تنبيه من الأرصاد الجوية


أكدت منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر، خاصة من جانب مرضى الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي، مشددة على ضرورة البقاء في المنازل وتجنب التعرض المباشر للأتربة، التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية مزعجة.

الكمامات ضرورة عند الخروج


وفي ظل استمرار نشاط الرياح المحملة بالغبار، شدد خبراء الأرصاد على أهمية ارتداء الكمامات عند الخروج، باعتبارها وسيلة فعالة للحد من استنشاق الأتربة، خاصة في الأماكن المفتوحة أو المزدحمة. كما يُنصح بتقليل فترات التواجد خارج المنزل قدر الإمكان.

الفئات الأكثر عرضة للتأثر


تُعد الفئات التي تعاني من الحساسية الصدرية والتهابات الجيوب الأنفية الأكثر تأثرًا بهذه الأجواء، حيث يمكن أن تؤدي الأتربة إلى تهيج الجهاز التنفسي وزيادة حدة الأعراض، ما يستدعي الالتزام بالتعليمات الطبية والوقائية لتجنب تدهور الحالة الصحية.

إرشادات مهمة للتعامل مع العاصفة


ولتقليل المخاطر الناتجة عن العاصفة الترابية، ينصح الخبراء باتباع عدد من الإجراءات الأساسية، من أبرزها:

  • تأجيل الخروج غير الضروري خلال ساعات النهار
  • إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام لمنع دخول الأتربة
  • تغطية فتحات أجهزة التكييف لتقليل تسرب الغبار
  • الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأجسام غير الثابتة
  • القيادة بحذر شديد، خاصة على الطرق السريعة، بسبب تدني الرؤية

كما يُفضل قضاء الاحتياجات الضرورية خلال فترات المساء أو الليل، حيث يُتوقع أن تقل حدة الرياح تدريجيًا.

تحسن تدريجي في الطقس


ومن المتوقع أن تبدأ الأجواء في التحسن النسبي مع حلول ساعات الليل، مع تراجع سرعة الرياح وانخفاض تركيز الأتربة في الهواء، ما يسهم في تحسن الرؤية الأفقية وعودة الاستقرار تدريجيًا.

وتؤكد الجهات المعنية أن الالتزام بهذه التعليمات خلال موجات الطقس السيئ يمثل خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة، خاصة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

الطقس طقس اليوم عاصفة ترابية الهيئة العامة للأرصاد الجوية مرضى الحساسية أمراض الجهاز التنفسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين الخطيب

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

إيران والإمارات

غادروا فورا .. إيران تصدر تحذيرا عاجلا لسكان رأس الخيمة في الإمارات

صورة أرشيفية

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

الجيش الأمريكي

ساعة الصفر تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لغزو بري محتمل لإيران

الأهلي

بجانب عقوبة الـ كاف.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في أبطال أفريقيا

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

النائب محمود الجندي

ما حدث كان سهوًا .. أول تعليق من نائب دمنهور بعد أزمة عدد أجزاء القرآن

صورة أرشيفية

زلزال داخل التحالف الأمريكي الإسرائيلي.. واشنطن بوست تكشف كواليس الصدام بين ترامب ونتنياهو بسبب إيران

ترشيحاتنا

ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي

ناجى الشهابي: تحويل الحرب إلى “فواتير” مدفوعة يكشف أخطر صور ابتزاز الأمة

الحبس

الحبس وغرامات بالملايين.. ماذا ينتظر من يعطل الشبكات المعلوماتية؟

المستشفيات الجامعية

لتشمل الخاصة والأجنبية.. الحكومة توسع مظلة تنظيم المستشفيات الجامعية

بالصور

لوك ناعم.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بعد انتهاء الصيام.. أكلات بسيطة تفتح الشهية في ثاني أيام عيد الفطر

علاج انتفاخ ما بعد الكحك.. الأكلات دي هتفرق معك فورًا

سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة .. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد