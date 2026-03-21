أوضة اللبس.. تفاصيل أزمة جديدة بين وليد صلاح وعضو مجلس إدارة بالأهلي

سادت حالة من الإستياء لدي وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي عقب الانتقادات التي طالت عدم قدرته علي السيطرة داخل أوضة اللبس في القلعة الحمراء بعد سلسلة التعادلات والإخفاقات التي مر بها المارد الأحمر في الآونة الأخيرة.

وذكرت مصادر مطلع داخل النادي الأهلي، أن ما يتردد عن تصوير سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة بأنه المنقذ والقادر علي إعادة حالة من الإنضباط داخل أوضة اللبس فضلا عن إعادة التركيز لدي اللاعيبن داخل الملعب أثار حفيظة وليد صلاح الدين.

وأفادت المصادر بأن وليد صلاح الدين يري وجود سيد عبد الحفيظ وتصويره بإنه المنقذ والقادر علي إعادة الانضباط داخل أوضة اللبس في النادي الأهلي بعد سلسلة العثرات التي صادفت المارد الأحمر محليا وقاريا وجاء آخرها الخسارة أمام الترجي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا يعني أن هناك خللا إداريا ينبئ بعدم قدرته علي فرض السيطرة.

وأشارت إلى أن وليد صلاح الدين يري أن وجود سيد عبد الحفيظ في هيئة المنقذ تهز صورته كمدير للكرة أمام نجوم النادي الأهلي ما يؤثر على علاقته مع اللاعبين في قادم الأيام.

ولفتت إلي أن وليد صلاح الدين غير راض عن الوضع الحالي إلا أنه آثر الصمت نظرا لإنشغال الأهلي بلقاء الإياب أمام نظيره الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

وشددت علي أن وليد صلاح الدين ينتظر تجاوز الفريق الأول عقبة الترجي لمناقشة ملف أوضة اللبس وحسم المسئول الأول عن الإشراف علي اللاعبين وتحديد مهامه واختصاصاته.