للمشاركة بتصفيات أمم أفريقيا.. منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يتوجه إلى ليبيا

غادرت صباح اليوم بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، مطار القاهرة متجهة إلى مدينة بني غازي الليبية للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وضمت قائمة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 الأسماء التالية:

حراسة المرمي: مالك عمرو .. محمد عبيد .. ياسين هشام.

خط الدفاع: محمد السيد (الديزل) عادل علاء، أدم يوسف ، أمير حسن ، سيف تامر ، عبد الله عمرو .. ياسين تامر.

خط الوسط: أحمد محروس ، يوسف عثمان ، زياد سعودي ، عمر عبد الرحيم ، دانيال تامر ، محمد جمال ، أحمد بشير ، براء محمود ، سيف كريم ، عاصم فتحي ، أحمد صفوت ، عمر فودة.

خط الهجوم: خالد مختار ، عبد العزيز خالد ( إيفونا ) أدهم حسيب.

ويضم الجهاز الفني كلا من، حسين عبداللطيف مديرا فنيا ، عبد الستار صبري مدربا عاما، كريم أيمن مدربا مساعدا ، أمير عبد الحميد مدربا لحراس المرمى، شادي الجيلاني محلل أداء ، شادي الشريف مدير إداري ، عمرو طه طبيب الفريق ، صلاح عاشور أخصائي علاج طبيعي وتأهيل ، مهند طارق معد بدني ، أحمد ممدوح أخصائي تدليك ، وجيه حسن عامل مهمات ، أحمد درويش منسق إعلامي .

ويترأس البعثة الدكتور وليد درويش عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق.

وكان الفريق قد أدي تدريبا خفيفا قبل السفر ضمن برنامج الاعداد للحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين قبل البدء في آخر تحضيراته قبل مواجهة منتخب تونس يوم 27 مارس الجاري.