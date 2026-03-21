تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأوتوهو، بطل الكونغو برازافيل، المقرر لها غدًا، الأحد، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم زيه الأساسي المكوَّن من “القميص الأبيض والشورت الأبيض”، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل، سيرتدي فريق أوتوهو، زيه المكون من "القميص الأزرق والشورت الأزرق"، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون البرتقالي.

حضر الاجتماع من الزمالك، محمد حسن "تيتو"، المدير الإداري، وباسم زيادة، مسئول العلاقات العامة، ومحمد حسني، مسئول المهمات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو، بطل الكونغو برازفيل، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها في السادسة مساء غدٍ، الأحد، على ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.