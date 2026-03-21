بسبب تهديد طرق الإمداد الأوروبية.. رئيسة وزراء إيطاليا تجهز زيارة للجزائر

أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ستقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر الأسبوع الحالي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي، اليوم، أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ستزور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوم الأربعاء المقبل، الموافق 25 مارس الحالي.

وسبق أن استقبلت رئيسة وزراء إيطاليا، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في روما، على هامش القمة الحكومية الخامسة بين إيطاليا والجزائر يوم 23 يوليو 2025.

ويشار إلى أن الزيارة تأتي في ظل حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط والمخاطر المتزايدة التي تهدد طرق الإمداد الأوروبية الرئيسية.