ناقد رياضي ينتقد صفقات الأهلي: مين اللي بيختارهم

سخر الناقد الرياضي أحمد الخضري، من صفقات الأهلي بعد الأداء الباهت أمام البنك الأهلي، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي للفريقين، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال “الخضري” من خلال تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي (إكس): “‏بجد هو مين اللي بيختار صفقات الأهلي؟ تخيلوا بعد كل اللي حصل وهايحصل الزمالك لو كسب بكره هايعدي الأهلي”

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي بهدف لمثله من مباراة الفريقين، في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي امس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة، بينما وصل رصيد البنك الأهلي إلى 21 نقطة مستقراً في المركز التاسع.