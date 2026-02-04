قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تقضى الأيام البيض لمن فاته صيامها.. عويضة عثمان يجيب
«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا
الأرصاد الجوية تحذّر من شبورة ضبابية على الطرق وانخفاض الحرارة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-2-2026 .. والقنوات الناقلة
آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية غداً ..وتسليمها للمدارس الأحد
تعرّف علي صلاحيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعد موافقة «الشيوخ»
محلل سياسي: فتح معبر رفح بارقة أمل وبداية لمرحلة جديدة
باحث سياسي: تعيين مُتحدثة مسلمة باسم جيش الاحتلال «توظيف سياسي مقصود»
اليوم.. استكمال مُحاكمة الفنانة بدرية طلبة بتهمة الإساءة للشعب المصري
أحمد أبومسلم: لاعبو الزمالك «بلا ضغوط».. ومباراة كهرباء الإسماعيلية «صعبة»
أحمد أبومسلم: الأهلي بلا هوية مع «توروب».. والتدوير في حراسة المرمى «خطأ فادح»
الحوثيون يستعدون لمهاجمة السفن الأمريكية إذا بدأت واشنطن ضرب إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد الجوية تحذّر من شبورة ضبابية على الطرق وانخفاض الحرارة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، من وجود نشاط للشبورة المائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

الطقس اليوم في مصر

قد تصل الشبورة خلال الطقس اليوم، لحد الضباب وتؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى.

ناشدت هيئة الأرصاد، بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، مشيره إلى وجود انخفاض طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة اليوم، يعقبه ارتفاع تدريجى اعتبارًا من غدًا الخميس.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى العاشرة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة قد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خاصة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

حول درجات الحرارة اليوم المتوقعة، خلال حالة الطقس، كالتالي:

تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 21 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى. 

وتسجل مناطق شمال الصعيد 22 درجة للعظمى و9 درجات للصغرى، فيما تصل درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى 26 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

ويسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون دافئًا على مناطق جنوب الصعيد، مع استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل.

رياح مثارة بالرمال وأمطار ببعض المناطق

كما تنشط الرياح على مناطق من السلوم وصحراء مطروح، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة. وتشهد مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة تكوّن سحب منخفضة قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، ومتابعة التحديثات الدورية لحالة الطقس، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة.

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

عواد

غرامة 4 ملايين جنيه.. عبدالواحد يكشف تفاصيل تعدي محمد عواد على نجم الزمالك

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

صور السياح أثناء ممارسة يوجا الطبيعة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو أجانب مستلقون على الأرض بجنوب سيناء

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

مؤتمر

استعراض رؤى جديد للذكاء الاصطناعي بأبو ظبي .. تفاصيل

جوجل

جوجل تبدأ طرح تحديثات نظام فبراير 2026 لهواتف أندرويد وخدمات Play

فايرفوكس

فايرفوكس يضيف زرًا لإغلاق كل ميزات الذكاء الاصطناعي بضغطة واحدة

بالصور

للفطور أو سناك بين الوجبات .. طريقة عمل بان كيك التفاح

معلومات لا تعرفها عن مرض الضمور البقعي «AMD».. خطر صامت يُهدّد الرؤية بعد الخمسين

علامات وأعراض الكبد الدهني .. مرض صامت قد يتطوّر دون إنذار مُبكّر

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

