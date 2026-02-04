الأرصاد الجوية تحذّر من شبورة ضبابية على الطرق وانخفاض الحرارة

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، من وجود نشاط للشبورة المائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

الطقس اليوم في مصر

قد تصل الشبورة خلال الطقس اليوم، لحد الضباب وتؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى.

ناشدت هيئة الأرصاد، بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، مشيره إلى وجود انخفاض طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة اليوم، يعقبه ارتفاع تدريجى اعتبارًا من غدًا الخميس.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى العاشرة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة قد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خاصة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

حول درجات الحرارة اليوم المتوقعة، خلال حالة الطقس، كالتالي:

تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 21 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

وتسجل مناطق شمال الصعيد 22 درجة للعظمى و9 درجات للصغرى، فيما تصل درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى 26 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

ويسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون دافئًا على مناطق جنوب الصعيد، مع استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل.

رياح مثارة بالرمال وأمطار ببعض المناطق

كما تنشط الرياح على مناطق من السلوم وصحراء مطروح، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة. وتشهد مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة تكوّن سحب منخفضة قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، ومتابعة التحديثات الدورية لحالة الطقس، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة.