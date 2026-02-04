قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026
تشريعية الشيوخ تضع سياسات غير تقليدية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الوطنية
مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مجددًا وسط توترات أمريكية-إيرانية
توروب أم اللاعبون؟ آراء نجوم الكرة تشعل الجدل بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي فى الدوري
استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة
ترامب يحث بوتين على «إنهاء الحرب» بعد استئناف روسيا ضرباتها لـ أوكرانيا
علي جمعة: مرت ليلة النصف من شعبان بنفحاتها ولكن رحمة الله ومغفرته موجودة ليوم الدين
هل يجوز إعلان نية صيام رمضان قبل قدومة بفترة طويلة؟.. بما علق العلماء
ضباب ورياح .. تعرّف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025
ترامب يأمر بإطلاق أول سباق شوارع لسيارات إندي كار في واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ضباب ورياح .. تعرّف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025

ضباب ورياح.. تعرف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025
ضباب ورياح.. تعرف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025
ولاء خنيزي

تعتبر متابعة حالة الطقس بصورة دورية من الأمور التي تمس الحياة اليومية للمواطنين مساسًا مباشرًا، إذ تساعدهم على اختيار الملبس المناسب وفقًا للظروف المناخية المتوقعة، كما تُسهم في تنظيم التحركات اليومية وتفادي المخاطر المحتملة على الطرق، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي قد تشهدها البلاد بين برودة شديدة وشبورة كثيفة ونشاط للرياح، وهو ما يجعل الاطلاع المستمر على نشرات الأرصاد الجوية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على السلامة والاستعداد الجيد لليوم.

شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا، تبدأ من الساعات المتأخرة من الليل وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، وذلك على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء. وقد تتطور هذه الشبورة في بعض المناطق لتصل إلى حد الضباب، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

حالة الطقس بين البرودة والدفء خلال اليوم

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يميل إلى الدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون دافئًا على جنوب الصعيد، قبل أن تعود الأجواء إلى البرودة الشديدة مجددًا خلال ساعات الليل.

نشاط الرياح وفرص الأتربة والرذاذ الخفيف

من المتوقع أيضًا نشاط للرياح على مناطق من السلوم وصحراء مطروح، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة. كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المحافظات

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة ليوم الأربعاء على عدد من المدن، حيث تسجل القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وفي الإسكندرية تبلغ العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، بينما تسجل مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

وفي محافظات الصعيد، تسجل سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات، أما أسوان فتسجل العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.

طقس الطقس حالة الطقس حالة الطقس اليوم طقس اليوم طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

أمطار

ما يحدث في مناخ مصر ليس طبيعيا.. مركز تغير المناخ يطلق تحذيرا للمواطنين

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| دواء رخيص لمرضى السكري يحمي من العمى.. نوع من الصوصات الشهير يُنقص الوزن ويقي من أمراض القلب

كيكة التمر

طريقة عمل كيكة التمر بمذاق صحي

مخلل الفلفل الحار

في أقل من أسبوع .. طريقة عمل مخلل الفلفل لرمضان

بالصور

مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط

الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية

خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمما غذائيا

خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي
خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي
خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي

للفطور أو سناك بين الوجبات .. طريقة عمل بان كيك التفاح

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

معلومات لا تعرفها عن مرض الضمور البقعي «AMD».. خطر صامت يُهدّد الرؤية بعد الخمسين

الضمور البقعي
الضمور البقعي
الضمور البقعي

فيديو

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد