ضباب ورياح .. تعرّف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025

تعتبر متابعة حالة الطقس بصورة دورية من الأمور التي تمس الحياة اليومية للمواطنين مساسًا مباشرًا، إذ تساعدهم على اختيار الملبس المناسب وفقًا للظروف المناخية المتوقعة، كما تُسهم في تنظيم التحركات اليومية وتفادي المخاطر المحتملة على الطرق، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي قد تشهدها البلاد بين برودة شديدة وشبورة كثيفة ونشاط للرياح، وهو ما يجعل الاطلاع المستمر على نشرات الأرصاد الجوية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على السلامة والاستعداد الجيد لليوم.

شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا، تبدأ من الساعات المتأخرة من الليل وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، وذلك على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء. وقد تتطور هذه الشبورة في بعض المناطق لتصل إلى حد الضباب، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

حالة الطقس بين البرودة والدفء خلال اليوم

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يميل إلى الدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون دافئًا على جنوب الصعيد، قبل أن تعود الأجواء إلى البرودة الشديدة مجددًا خلال ساعات الليل.

نشاط الرياح وفرص الأتربة والرذاذ الخفيف

من المتوقع أيضًا نشاط للرياح على مناطق من السلوم وصحراء مطروح، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة. كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المحافظات

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة ليوم الأربعاء على عدد من المدن، حيث تسجل القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وفي الإسكندرية تبلغ العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، بينما تسجل مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

وفي محافظات الصعيد، تسجل سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات، أما أسوان فتسجل العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.