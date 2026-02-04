إطلاق النسخة الثانية من ملتقى التوظيف لتوفير 2500 فرصة عمل .. الخميس

كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين عن إطلاق النسخة الثانية من ملتقى التوظيف ضمن إطار دعم الشباب وتوفير فرص عمل جادة.

وقال المهندس داكر عبد اللاه إن ملتقى التوظيف يوفر اكثر من 2500 وظيفة شاغرة بمشاركة أكثر من 35 شركة في مختلف المجالات.

وأوضح أن فرص العمل المتاحة ضمن ملتقى التوظيف توفر فرص عمل بمؤهل وبدون مؤهل للفئات العمرية من 18 إلى 45 عامًا.

ونوّه داكر عبد اللاه أن ملتقى التوظيف يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص عمل للشباب بالشراكة مع القطاع الخاص مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر مؤخرًا أسفرت عن ضخ مزيد من الاستثمارات وتنشيط القطاع الخاص من خلال بيئة عمل جاذبة للاستثمارات.