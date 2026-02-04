باحث سياسي: تعيين مُتحدثة مسلمة باسم جيش الاحتلال «توظيف سياسي مقصود»

علّق إيهاب عمر، الكاتب والباحث السياسي، على قرار إسرائيل تعيين سيدة مسلمة ناطقة باللغة العربية متحدثة رسمية باسم جيش الاحتلال، مؤكدًا أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا سياسية وإعلامية تتجاوز كونها إجراءً إداريًا عاديًا داخل المؤسسة العسكرية.

وأوضح إيهاب عمر أن المتحدثة الجديدة التحقت بجيش الاحتلال عام 2013، حيث تلقت تعليمها وتدريبها داخل المنظومة العسكرية الإسرائيلية، قبل أن تتدرج في المناصب إلى أن وصلت إلى رتبة مقدم، وهو ما يعكس إعدادًا مؤسسيًا طويل المدى لهذا الدور.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أشار الباحث السياسي إلى أن المتحدثة تنتمي لعرب 48، كما تُصنَّف ضمن التيار المحسوب على الحركة الإسلامية داخل إسرائيل، المعروفة إعلاميًا باسم «إخوان إسرائيل»، لافتًا إلى أن تعيينها يُعد سابقة هي الأولى من نوعها، باعتبارها أول سيدة مسلمة ناطقة بالعربية تشغل منصب متحدث رسمي باسم جيش الاحتلال.

وأضاف إيهاب عمر أن هذه الخطوة تمثل أيضًا المرة الأولى التي يتولى فيها شخص منتمٍ إلى تنظيم «إخوان إسرائيل» موقع المتحدث باسم الجيش، معتبرًا أن الأمر يعكس توظيفًا سياسيًا مدروسًا لخلفيتها الدينية والاجتماعية، في إطار مساعٍ إسرائيلية لتوجيه رسائل محددة ومباشرة إلى الرأي العام العربي عبر خطاب مختلف الشكل والمضمون.