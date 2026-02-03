الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بأن قطاع غزة جزء من الأراضي الإسرائيلية باطلة

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن ادعاءات الاحتلال بأن قطاع غزة جزء من الأراضي الإسرائيلية باطلة ولا أساس لها من الصحة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء توقف عملياته بشكل كامل بعد نهاية مخزون الوقود اللازم لتشغيل المركبات والمعدات الثقيلة المستخدمة في عمليات الإنقاذ والاستجابة الطارئة في مختلف مناطق القطاع.

أفاد الجهاز في بيان صحفي بأن نفاد الوقود أدى إلى شلل تام في مهام حيوية منها انتشال الجثث من تحت الأنقاض وإزالة الأخطار وتأمين الطرق، لعدم قدرة المركبات على التحرك، مما يعرض حياة آلاف المدنيين للخطر وسط أوضاع إنسانية متدهورة.

كما أوضح الدفاع المدني أن العجز في الوقود يحول دون استجابة الطواقم لنداءات الاستغاثة خاصة في ظل المنخفضات الجوية التي تشهدها المنطقة، مما يزيد المخاطر على السكان الذين يحتاجون إلى تدخلات عاجلة.