رمضان 2026 .. إسعاد يونس تبدأ تسجيل " إس بتعس"

بدأت الفنانة إسعاد يونس تسجيل مسلسلها الإذاعي الجديد" إس بتعس"، والمقرر إذاعته خلال شهر رمضان الكريم .

ومن المقرر أن يشارك إسعاد يونس فى بطولة العمل الفنان محمد رضوان .

وكان آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس هو مسلسل" ولد وبنت وشايب" ، والذي عرض خلال الاسابيع الماضية .

العمل من شارك فى بطولته كل من أشرف عبد الباقي وانتصار، ليلى أحمد زاهر، حازم سمير، نبيل عيسى، مروان المسلماني، علاء عرفة، فادي السيد، ومن تأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبد النبي.

تدور أحداث مسلسل ولد وبنت وشايب حول رجل مسن يعيش في عزلة داخل منزله، لكن حياته تتغير بشكل مفاجئ عندما يدخل منزله شابان يؤدي دوريهما مروان المسلماني وليلى أحمد زاهر، ومن هنا تبدأ الأحداث. كما ستظهر الفنانة انتصار في دور سيدة تعمل لدى الفنان أشرف عبد الباقي وتُدعى “أم إبراهيم”.