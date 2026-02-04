خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمما غذائيا

الأرز من أكثر الأطعمة حضورًا على المائدة العربية، ويُعاد تسخينه يوميًا في ملايين البيوت دون أي قلق، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هناك خطأ شائعًا جدًا عند تسخين الأرز قد يؤدي إلى تسمم غذائي خطير، حتى لو بدا الطعام نظيفًا وطعمه طبيعيًا.

خبراء سلامة الغذاء يؤكدون أن المشكلة لا تكمن في الأرز نفسه، بل في طريقة حفظه وتسخينه، والتي قد تحوّله من وجبة آمنة إلى خطر صحي حقيقي.

الخطأ الأكثر شيوعًا هو ترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة ثم إعادة تسخينه لاحقًا.

كثير من الناس يتركون الأرز خارج الثلاجة لساعات بعد الطهي، ثم يقومون بتسخينه في اليوم التالي معتقدين أن الحرارة ستقضي على أي ضرر، لكن الحقيقة العلمية مختلفة تمامًا.

لماذا يُعد الأرز خطرًا عند تسخينه بهذه الطريقة؟

قال الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الأرز النيئ يحتوي على نوع من البكتيريا يُعرف باسم Bacillus cereus، وهي بكتيريا مقاومة للحرارة.

عند طهي الأرز، قد تبقى بعض الجراثيم حية، وإذا تُرك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة، تبدأ هذه البكتيريا في التكاثر وإنتاج سموم خطيرة.

المشكلة الأكبر أن:

التسخين لا يدمّر هذه السموم.

حتى لو سُخّن الأرز جيدًا أو بدا ساخنًا جدًا.

السموم تظل موجودة ويمكن أن تسبب تسممًا غذائيًا.

أعراض التسمم الناتج عن الأرز

تظهر أعراض التسمم عادة خلال ساعات قليلة من تناول الأرز الملوث، وقد تشمل:

غثيان شديد.

قيء متكرر.

إسهال حاد.

تقلصات وآلام في البطن.

شعور بالإرهاق والدوخة.

وفي بعض الحالات، خاصة لدى الأطفال وكبار السن، قد تستدعي الحالة تدخلًا طبيًا عاجلًا.

أخطاء أخرى تزيد الخطر

إلى جانب ترك الأرز في درجة حرارة الغرفة، هناك أخطاء شائعة أخرى، مثل:

إعادة تسخين الأرز أكثر من مرة.

تخزين الأرز في الثلاجة دون تغطية محكمة.

خلط الأرز القديم بالجديد.

تسخين الأرز بشكل غير متساوٍ (بارد من الداخل وساخن من الخارج).

كل هذه العادات ترفع احتمالية نمو البكتيريا وتكوّن السموم.

الطريقة الصحيحة لحفظ الأرز بأمان

خبراء التغذية وسلامة الغذاء ينصحون بعدة خطوات بسيطة لكنها حاسمة:

تبريد الأرز سريعًا بعد الطهي

لا تتركيه أكثر من ساعة في درجة حرارة الغرفة.

قسّميه في أوعية صغيرة ليسرع تبريده.

حفظه في الثلاجة فورًا

يجب وضع الأرز في الثلاجة عند درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية.

استهلاكه خلال 24 ساعة

يفضل عدم الاحتفاظ بالأرز المطبوخ أكثر من يوم واحد.

إعادة تسخينه مرة واحدة فقط

ولا تعيدي تسخين الأرز الذي تم تسخينه مسبقًا.

كيف تسخنين الأرز بطريقة آمنة؟

تأكدي من أن الأرز يسخن بالكامل وبشكل متساوٍ.

أضيفي ملعقة أو اثنتين من الماء أثناء التسخين لمنع الجفاف.

غطّي الوعاء أثناء التسخين للحفاظ على الحرارة.

إذا لاحظتِ أي رائحة غريبة أو تغيّر في القوام، تخلصي منه فورًا.

هل الأرز في المطاعم خطر؟

في المطاعم، يُعد الأرز من أكثر الأطعمة التي تخضع لرقابة صارمة، لأن سوء تخزينه قد يؤدي إلى حالات تسمم جماعي، لذلك تعتمد المطاعم المحترفة على:

حفظ الأرز في درجات حرارة آمنة.

التخلص من الأرز المتبقي سريعًا.

عدم إعادة استخدام الأرز القديم.

وهو ما يجب تطبيقه في المنازل بنفس الجدية.

من الأكثر عرضة للخطر؟

الأطفال.

كبار السن.

الحوامل.

أصحاب المناعة الضعيفة.

هؤلاء قد يعانون من مضاعفات أشد عند الإصابة بتسمم غذائي، لذا يجب توخي الحذر الشديد.