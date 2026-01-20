كفتة الأرز والبطاطس واحدة من أشهر الوصفات الاقتصادية التي تجمع بين الطعم اللذيذ والتكلفة البسيطة، وهي خيار مثالي للأيام التي نبحث فيها عن وجبة مشبعة وسهلة التحضير دون الحاجة للحوم.

تمتاز هذه الوصفة بقوامها الهش من الداخل والمقرمش من الخارج، كما أنها مناسبة للكبار والصغار على حد سواء، تقدمها الشيف سلمى الحافظ.

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

تعد كفتة الأرز والبطاطس حلًا عمليًا للأمهات اللاتي يرغبن في تقديم وجبة مغذية ومشبعة، كما أنها بديل رائع للأكلات التقليدية، ويمكن تقديمها بمفردها أو بجانب السلطة والطحينة والعيش البلدي، لتصبح وجبة متكاملة ولذيذة على مائدة الأسرة.

المكونات طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

2 حبة بطاطس متوسطة مسلوقة ومهروسة

1 كوب أرز أبيض مسلوق ومهروس أو مطحون خفيف

1 بصلة صغيرة مبشورة ومعصورة من الماء

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة شطة اختياري

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة دقيق أو بقسماط لضبط القوام

زيت للقلي

في وعاء كبير، ضعي البطاطس المهروسة والأرز المسلوق المهروس.

أضيفي البصل المعصور، والثوم، والبقدونس، والتوابل، والملح.

قلّبي المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

أضيفي الدقيق أو البقسماط تدريجيًا حتى تتماسك العجينة وتصبح سهلة التشكيل.

شكّلي الخليط على هيئة أصابع أو أقراص صغيرة.

سخّني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

اقلي الكفتة حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين.

ارفعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

طريقة بديلة صحية في الفرن

رصي الكفتة في صينية مدهونة بقليل من الزيت.

أدخليها فرنًا مسخنًا مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 20–25 دقيقة حتى تتحمر.

تقدَّم مع:

طحينة

سلطة خضراء

عيش بلدي أو أرز أبيض

