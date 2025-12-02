قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
إكسترا نيوز: مصر تواصل تقديم المساعدات إلى قطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي
فوز وإعادة.. ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القاهرة
الوطنية للانتخابات تعلن الإعادة بـ مركز الحسينية بالشرقية
بالصور

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

رنا عصمت

قدم الدكتور محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتكاعى فيسبوك، طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء .

 

طريقة عمل كفتة الأرز اللذيذة:

المكونات:

نصف كيلو لحم بقري مفروم

كوب أرز مصري مغسول ومنقوع

2 بصل متوسط الحجم

حزمة بقدونس، كزبرة، وشبت

3 فصوص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة كبيرة كمون

نصف ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة شطة (اختياري)

طريقة التحضير:

تحضير الأرز: اغسلي الأرز جيدًا ثم اتركيه يتصفى واطحنيه جيدًا.

تحضير الخضروات: اغسلي الكزبرة، الشبت، البقدونس، وافرميهم ناعمًا باستخدام الخلاط الكهربائي.

خلط المكونات: افرمي البصل والثوم ناعمًا، ثم أضيفيهم إلى الأرز مع الخضروات المفرومة. أضيفي الملح، الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا، والشطة، ثم أضيفي اللحم المفروم وامزجي جيدًا.

تشكيل الكفتة: ضعي المزيج في الثلاجة لمدة ساعة، ثم شكلي الخليط على شكل أصابع.

القلي: اقلي أصابع الكفتة في زيت غزير حتى تتحمر.

تحضير الصلصة:

المكونات: ملعقة كبيرة سمن، 2 بصل متوسط الحجم، 3 أكواب عصير طماطم، 5 ملاعق معجون طماطم، فصين ثوم، بهارات (كزبرة مطحونة، فلفل أسود، أوريغانو)، ملح.

التحضير: ذوبي السمن في قدر على النار، أضيفي البصل حتى يذبل، ثم ضعى عصير الطماطم ومعجون الطماطم. أضيفي البهارات والملح واتركي المزيج على النار حتى يتسبك ، ثم أضيفي أصابع الكفتة واتركيها حتى تنضج.

التقديم:

قدمي كفتة الأرز مع الأرز بالشعرية والمخلل

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء طريقة كفتة الأرز طريقة كفتة الأرز المظبوطة

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

