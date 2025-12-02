طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

قدم الدكتور محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتكاعى فيسبوك، طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء .
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة عمل كفتة الأرز اللذيذة:
المكونات:
نصف كيلو لحم بقري مفروم
كوب أرز مصري مغسول ومنقوع
2 بصل متوسط الحجم
حزمة بقدونس، كزبرة، وشبت
3 فصوص ثوم مفروم
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
نصف ملعقة كبيرة كمون
نصف ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة كبيرة شطة (اختياري)
طريقة التحضير:
تحضير الأرز: اغسلي الأرز جيدًا ثم اتركيه يتصفى واطحنيه جيدًا.
تحضير الخضروات: اغسلي الكزبرة، الشبت، البقدونس، وافرميهم ناعمًا باستخدام الخلاط الكهربائي.
خلط المكونات: افرمي البصل والثوم ناعمًا، ثم أضيفيهم إلى الأرز مع الخضروات المفرومة. أضيفي الملح، الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا، والشطة، ثم أضيفي اللحم المفروم وامزجي جيدًا.
تشكيل الكفتة: ضعي المزيج في الثلاجة لمدة ساعة، ثم شكلي الخليط على شكل أصابع.
القلي: اقلي أصابع الكفتة في زيت غزير حتى تتحمر.
تحضير الصلصة:
المكونات: ملعقة كبيرة سمن، 2 بصل متوسط الحجم، 3 أكواب عصير طماطم، 5 ملاعق معجون طماطم، فصين ثوم، بهارات (كزبرة مطحونة، فلفل أسود، أوريغانو)، ملح.
التحضير: ذوبي السمن في قدر على النار، أضيفي البصل حتى يذبل، ثم ضعى عصير الطماطم ومعجون الطماطم. أضيفي البهارات والملح واتركي المزيج على النار حتى يتسبك ، ثم أضيفي أصابع الكفتة واتركيها حتى تنضج.
التقديم:
قدمي كفتة الأرز مع الأرز بالشعرية والمخلل