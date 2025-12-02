طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

قدم الدكتور محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتكاعى فيسبوك، طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء .

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

طريقة عمل كفتة الأرز اللذيذة:

المكونات:

نصف كيلو لحم بقري مفروم

كوب أرز مصري مغسول ومنقوع

2 بصل متوسط الحجم

حزمة بقدونس، كزبرة، وشبت

3 فصوص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة كبيرة كمون

نصف ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة شطة (اختياري)

طريقة التحضير:

تحضير الأرز: اغسلي الأرز جيدًا ثم اتركيه يتصفى واطحنيه جيدًا.

تحضير الخضروات: اغسلي الكزبرة، الشبت، البقدونس، وافرميهم ناعمًا باستخدام الخلاط الكهربائي.

خلط المكونات: افرمي البصل والثوم ناعمًا، ثم أضيفيهم إلى الأرز مع الخضروات المفرومة. أضيفي الملح، الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا، والشطة، ثم أضيفي اللحم المفروم وامزجي جيدًا.

تشكيل الكفتة: ضعي المزيج في الثلاجة لمدة ساعة، ثم شكلي الخليط على شكل أصابع.

القلي: اقلي أصابع الكفتة في زيت غزير حتى تتحمر.

تحضير الصلصة:

المكونات: ملعقة كبيرة سمن، 2 بصل متوسط الحجم، 3 أكواب عصير طماطم، 5 ملاعق معجون طماطم، فصين ثوم، بهارات (كزبرة مطحونة، فلفل أسود، أوريغانو)، ملح.

التحضير: ذوبي السمن في قدر على النار، أضيفي البصل حتى يذبل، ثم ضعى عصير الطماطم ومعجون الطماطم. أضيفي البهارات والملح واتركي المزيج على النار حتى يتسبك ، ثم أضيفي أصابع الكفتة واتركيها حتى تنضج.

التقديم:

قدمي كفتة الأرز مع الأرز بالشعرية والمخلل