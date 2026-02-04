ارتفاع حصيلة ضحايا حادث غرق عبارة جنوب الفلبين إلى 45 قتيلا

أعلنت قوات خفر السواحل الفلبينية ارتفاع حصيلة ضحايا حادث غرق عبارة ركاب الأسبوع الماضي إلى 45 قتيلا.

وأوضحت القوات - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية اليوم /الأربعاء/ - أنها ستنهي عمليات الإنقاذ وتنتقل إلى البحث عن المفقودين بعد تضاؤل الآمال في العثور على ناجين.

وكانت العبارة قد غرقت الأسبوع الماضي على بعد نحو خمسة كيلومترات شرق جزيرة "بالوك بالوك"، وهي جزء من سلسلة جزر مقاطعة "باسيلان" قبالة شبه جزيرة "زامبوانجا"، فيما نجحت فرق الإغاثة في إنقاذ 316 شخصا كانوا على متن العبارة.

يشار إلى أن حوادث غرق العبارات تعد من الأمور شائعة الحدوث في الفلبين، الدولة الأرخبيل التي يبلغ عدد سكانها 116 مليون نسمة .. وفي عام 2023، لقي أكثر من 30 شخصا مصرعهم عندما اندلع حريق هائل في إحدى العبارات جنوبي البلاد.