إيران تقرر نقل المحادثات مع أمريكا من إسطنبول إلى عمان

أفاد مسؤول إقليمي لوكالة رويترز يوم الأربعاء بأن إيران قررت نقل المحادثات مع الولايات المتحدة من إسطنبول إلى عُمان.

عبرت إيران عن ذلك لأنها ترغب في أن تكون هذه المحادثات استكمالاً للمفاوضات السابقة التي جرت هناك بشأن برنامجها النووي.



وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إيران أكدت منذ البداية أنها ستناقش برنامجها النووي فقط في المحادثات، بينما ترغب واشنطن في إدراج قضايا أخرى على جدول الأعمال.

وأضاف المسؤول الإقليمي أن طهران كانت على علم بدعوة دول في المنطقة للمشاركة في محادثات إسطنبول خلال من مرحلة التخطيط.

