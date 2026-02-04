قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء: نسعى لتنمية شاملة في الصعيد وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار
إيران تقرر نقل المحادثات مع أمريكا من إسطنبول إلى عمان
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

السعودية وتركيا تجددان عزمهما على حماية السلم والأمن الدوليين

السعودية وتركيا
السعودية وتركيا
محمد على

جدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، مؤكدين في بيان مشترك على أهمية التعاون الإقليمي لضمان الاستقرار والسلام والازدهار الإقليمي.

ووفقًا للبيان الصادر اليوم الأربعاء في ختام زيارة الرئيس التركي إلى الرياض، ناقش ولي العهد والرئيس التركي أردوغان التطورات في المنطقة، والتطورات الجارية في غزة وسوريا والسودان واليمن. 

كما بحث المسؤولان العلاقات بين السعودية وتركيا في مجالات الاستثمار والاقتصاد والطاقة والدفاع وغيرها.

الوضع في اليمن
كان الوضع في اليمن والتطورات الأخيرة في البلاد من بين القضايا التي تناولها المسؤولون.
وبحسب البيان، أكد الجانبان دعمهما للحكومة الشرعية في اليمن التي يمثلها رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "شددوا على أهمية الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وضرورة مواجهة أي محاولات تهدف إلى تقسيم اليمن أو دعم الكيانات الداخلية التي تسعى إلى تقويض أمنه واستقراره".


وأضاف البيان أن تركيا أعربت عن دعمها للدور المهم الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في اليمن ، وجهودها الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية من خلال استضافة مؤتمر الرياض الذي يجمع جميع الأطراف الجنوبية.
 

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السعودية أردوغان التركية ولي العهد

