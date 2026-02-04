السعودية وتركيا تجددان عزمهما على حماية السلم والأمن الدوليين

جدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، مؤكدين في بيان مشترك على أهمية التعاون الإقليمي لضمان الاستقرار والسلام والازدهار الإقليمي.

ووفقًا للبيان الصادر اليوم الأربعاء في ختام زيارة الرئيس التركي إلى الرياض، ناقش ولي العهد والرئيس التركي أردوغان التطورات في المنطقة، والتطورات الجارية في غزة وسوريا والسودان واليمن.

كما بحث المسؤولان العلاقات بين السعودية وتركيا في مجالات الاستثمار والاقتصاد والطاقة والدفاع وغيرها.

الوضع في اليمن

كان الوضع في اليمن والتطورات الأخيرة في البلاد من بين القضايا التي تناولها المسؤولون.

وبحسب البيان، أكد الجانبان دعمهما للحكومة الشرعية في اليمن التي يمثلها رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "شددوا على أهمية الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وضرورة مواجهة أي محاولات تهدف إلى تقسيم اليمن أو دعم الكيانات الداخلية التي تسعى إلى تقويض أمنه واستقراره".



وأضاف البيان أن تركيا أعربت عن دعمها للدور المهم الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في اليمن ، وجهودها الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية من خلال استضافة مؤتمر الرياض الذي يجمع جميع الأطراف الجنوبية.

