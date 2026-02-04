السعودية تستثمر ملياري دولار في مشاريع الطاقة الشمسية في تركيا

من المتوقع أن تستثمر المملكة العربية السعودية حوالي ملياري دولار لبناء محطات طاقة شمسية في تركيا، وذلك في المرحلة الأولى من اتفاقية أوسع بين البلدين بشأن إنتاج الطاقة المتجددة.

ستقوم الشركات السعودية في البداية بتطوير مشاريع للطاقة الشمسية قادرة على توليد 2000 ميجاواط في محافظتي سيواس وكرمان التركيتين، تليها 3000 ميجاواط إضافية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية سيتم الانتهاء منها لاحقاً، وذلك وفقاً لاتفاقية حكومية دولية تم توقيعها في الرياض يوم الثلاثاء.

وكتب وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بايراكتار في موقع إكس أن الصفقة تتضمن نسبة توطين تبلغ 50 بالمائة، والتي "ستساهم بشكل كبير في قطاعات المعدات والخدمات الكهربائية" في تركيا.

وأضاف بايراكتار أن المشاريع ستستخدم تمويلاً خارجياً، بما في ذلك من مؤسسات دولية.

ذكرت وكالة بلومبيرج في يونيو أن شركة أكوا باور السعودية ستتولى بناء محطات الطاقة الشمسية.

وقال بايراكتار إن تركيا ستشتري الكهرباء لمدة 25 عامًا بسعر 2.3415 سنتًا يورو لكل كيلوواط ساعة من مشروع سيواس و1.995 سنتًا يورو/كيلوواط ساعة من كرمان - وهو سعر منخفض قياسي للطاقة المتجددة في تركيا.