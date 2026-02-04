قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تباين أسواق الأسهم الآسيوية وسط ضغوط تراجع أسهم التكنولوجيا عالميًا

الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
أ ش أ

تباين أداء أسواق الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، مع تسجيل الأسهم الكورية الجنوبية مستوى قياسيًا جديدًا، في وقت حدّ فيه فتور موجة صعود أسهم التكنولوجيا عقب إغلاق ضعيف في بورصة وول ستريت من اتساع المكاسب الإقليمية.

وتراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الليلة السابقة، بقيادة خسائر قطاع التكنولوجيا، مع عودة المخاوف بشأن احتمالات الاضطراب الناجم عن التطورات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ وفق ما ذكره موقع “إنفستنج” الأمريكي.

وجاء أداء الأسواق الآسيوية بعد جلسة قوية سابقة شهدت ارتفاعًا واسع النطاق للأسهم في مختلف أنحاء المنطقة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنحو 1% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 5361.85 نقطة، بعدما قفز بنحو 7% خلال جلسة الثلاثاء مدعومًا بمكاسب قوية لأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وشركات التكنولوجيا الكبرى.

في المقابل، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.7% بعد أن سجل مكاسب بنحو 4% في الجلسة السابقة.

وظلت المعنويات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي متقلبة خلال تعاملات الأربعاء، إذ ضغط تراجع أسهم التكنولوجيا الأمريكية على نظيراتها في المنطقة، كما دفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح عقب موجة الصعود القوية الأخيرة.

وفي بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر شنجهاي المركب الصيني بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، بينما تراجع مؤشر CSI شنجهاي 300 للأسهم القيادية بنسبة 0.2% كما انخفض مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.5%.

في المقابل، ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.5%، في حين استقر مؤشر ستريتس تايمز السنغافوري دون تغير يذكر.

كما سجلت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 الهندي ارتفاعًا طفيفًا، بعدما قفز المؤشر بنحو 3% في جلسة الثلاثاء عقب توقيع الولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا مع الهند تضمن خفضًا حادًا في الرسوم الجمركية.

وظلت الأسواق أيضًا في حالة حذر بسبب ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحافظ السابق في مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش لتولي رئاسة البنك المركزي الأمريكي.

ويُنظر إلى وورش باعتباره من صقور السياسة النقدية، وهو ما أثار مخاوف من احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

وفي الصين، أظهر مسح خاص صدر الأربعاء أن قطاع الخدمات سجل نموًا في يناير بأسرع وتيرة خلال ثلاثة أشهر، وهو ما وفر قدرًا من الطمأنينة بشأن قوة الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومع ذلك، ظل المستثمرون حذرين في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بتباين وتيرة النمو وضعف ثقة المستهلكين.

أداء أسواق الأسهم الآسيوية الأسهم الكورية الجنوبية إغلاق ضعيف في بورصة وول ستريت اتساع المكاسب الإقليمية تراجعت الأسهم الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد

وكيل تعليم بورسعيد يوجه بسرعة تسليم الكتب المدرسية

سوق الباعة الجائلين

نائب محافظ مطروح يتابع انتظام الباعة داخل السوق العمومي بعد تطويره

قافله طبيه

الدقهلية: 1542 مواطن استفادوا من القافلة الطبية بقرية الدرافيل49 ببلقاس

بالصور

طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط

الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية

فيديو

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد