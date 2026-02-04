قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء: نسعى لتنمية شاملة في الصعيد وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار
إيران تقرر نقل المحادثات مع أمريكا من إسطنبول إلى عمان
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم

مخدرات
مخدرات
رامي المهدي

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل مثيرة في واقعة ضبط  6 متهمين، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية و17 كيلو ايس وذخائر دون ترخيص وكمية من الذهب في المقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أقوال الشاهد الأول مجري التحريات، عقيد بإدارة مكافحة المخدرات حيث أكد أنه نفاذا لاذن النيابة الصادر بضبط و تفتيش المتهمان الأولى و الثاني و بالتوجه إليهم حيث ايقن تواجدهم ضبطهم و الثالث حال قيامه بإخراج حقيبة من السيارة قيادته وإعطائها للثاني عقب فتحها وتبين أن بداخلها جوهر مخدر و بتفتيشهم و السيارات استقلالهم عثر بحوزتهم على احد مشتقات اندازول کاربوکسامید و سلاح ناري بندقية خرطوش و ذخيرة و مبالغ مالية ومصوغات ذهبية و عقد وحدة سكنية.

عصابة المخدرات في المقطم

وأوضح، أنه بمواجهتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقروا باحرازهم وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار و السلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبالغ المالية و المصوغات الذهبية و الوحدة السكنية متحصلات الاتجار والهواتف المحمولة للتواصل بعملاتهم و السيارات للترويج.

و أضاف انه نفاذا للضبط والاحضار الصادر له توجه رفقة الشاهد الثاني حيث ايقنوا تواجد المتهمين الرابع و الخامس والسادس و بضبطهم و السيارات لقيامهم باستبدال حقيبة بداخلها جوهر الحشيش المخدر بين السيارات استقلالهم وبتفتيشهم و السيارات عثر بحوزتهم على جوهر الحشيش المخدر و مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأسلحة نارية وذخائر و عقد وحدة سكنية و هواتف محمولة و بمواجهتهم عزا قصدهم جميعا من احراز الجوهر المخدر الاتجار والمبالغ المالية حصيلته والمصوغات الذهبية متحصلات الاتجار و عزا قصد الرابع و الخامس من احراز و حيازة الأسلحة النارية والذخائر الدفاع.

وكانت، أحالت النيابة العامة، 6 متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 11423 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 3579 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية و17 كيلو ايس وذخائر دون ترخيص.

ووجّهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث اتهامًا بحيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار، وهو أحد مشتقات مادة «إندازول كربوكساميد»، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

مصوغات ذهبية

 

كما أسندت للمتهمين من الرابع حتى السادس تهمة حيازة وإحراز جوهر مخدر «حشيش» بقصد الاتجار، بالمخالفة للقانون، ومبالغ مالية و مصوغات ذهبية من حصيلة تجارة المخدرات.

واتهمت النيابة المتهمين من الأول حتى الخامس بحيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، تمثلت في بندقيتين خرطوش غير مششخنتين، إلى جانب حيازة ذخائر عبارة عن 8 طلقات تستخدم على تلك الأسلحة، دون الحصول على ترخيص قانوني.

كما وجّهت للمتهمين الرابع والخامس تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن «بندقية آلية سريعة الطلقات»، وهو من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها، فضلًا عن حيازة 10 طلقات نارية خاصة بها، دون ترخيص.

وأوضحت أوراق القضية أن الوقائع تمت بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، خلال شهر أغسطس الماضي، وتم حبس المتهمين على ذمة القضية لحين نظرها أمام محكمة الجنايات المختصة.

المحامي خالد الزعفراني محامي أحد المتهمين

وأكد خالد الزعفراني دفاع أحد المتهمين أن القضية بها غموض ولبس وأن بطلان إذن النيابة العامة أمر مؤداه بطلان السلسلة التالية عليه وأن محاكم الجنايات هي محاكم قانون في المقام الأول وأن ثقتنا بالقضاء الشامخ تعزز لديه الأمل في البراءة.

النيابة العامة المقطم المواد المخدرة اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

إبستين

جاسوس للمخابرات الروسية .. بولندا تفتح أخطر ملف عن جيفري إبستين

ترشيحاتنا

ذكرى وفاة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش

ذكرى وفاة الشيخ راغب مصطفى غلوش.. ذاع صيته وسافر لدول العالم لإحياء ليالي رمضان

الاوقاف

الأوقاف تعلن قبول ١٥٠ طالبًا وطالبة ضمن منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أ.د. محمد الجندي

تأكيدا لعالمية الأزهر.. أمين مجمع البحوث يشارك في مؤتمر علماء كيرالا بالهند

بالصور

طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط

الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية

فيديو

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد