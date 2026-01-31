تاجرة مخدرات.. هند صبري تكشف تفاصيل دورها في مسلسل مناعة

تحدثت الفنانة هند صبري، عن كواليس مسلسلها الجديد «مناعة» المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وذلك خلال احتفالية الشركة المتحدة، للإعلان عن قائمة مسلسلاتها الرمضانية.

وقالت هند صبري، في لقاء مع كاميرا صدى البلد: «مسلسل فعلا مختلف بالنسبالي وبقالنا كتير ما شفناش حقبة التمانينات في التلفزيون وهي حقبة ممكن تكون بعيدة وممكن تكون قريبة حسب الناس حسب الجمهور لكن احنا مبسوطين ان احنا بنعمل حاجة حدوتها رمضانية».

وحول دورها بمسلسل مناعة، قالت هند صبري: «أنا بعمل دور تاجرة مخدرات وده جديد عليا يا رب الناس تتقبل إن أنا غيرت من جلدي شوية كنت أحب أغير من جلدي.. طبعا التعاون مع الاستاذ حسين المنباوي لتاني مرة بعد حلوة الدنيا انا بحب الشغل معاه ومعانا كاست جميل في المسلسل: أحمد خالد صالح، خالد سليم، محمد أنور، أستاذ رياض الخولي، أستاذة ميمي جمال، مهنا نصار، هدى الإتربي.. مش عايزة أنسى حد لكن فعلا كاست كبير وأنا سعيدة ومتدفية بكل النجوم دول».

قصة مسلسل مناعة

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري ” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

أبطال مسلسل مناعة

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.

تعاون المنباوي وهند صبري

ويعد مسلسل مناعة هو التعاون الثاني بين المخرج حسين المنباوي وهند صبري، وذلك بعد تعاونهما سويا في مسلسل حلاوة الدنيا عام 2017 ك وشارك في بطولة المسلسل أيضا: ظافر عابدين، حنان مطاوع، أنوشكا، هاني عادل، رجاء الجداوي، وغيرهم من الفنانين، من تأليف سماء أحمد عبدالخالق، وإنجي القاسم، وإشراف على الكتابة تامر حبيب.