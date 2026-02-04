قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026
تشريعية الشيوخ تضع سياسات غير تقليدية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الوطنية
مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مجددًا وسط توترات أمريكية-إيرانية
توروب أم اللاعبون؟ آراء نجوم الكرة تشعل الجدل بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي فى الدوري
استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة
ترامب يحث بوتين على «إنهاء الحرب» بعد استئناف روسيا ضرباتها لـ أوكرانيا
علي جمعة: مرت ليلة النصف من شعبان بنفحاتها ولكن رحمة الله ومغفرته موجودة ليوم الدين
هل يجوز إعلان نية صيام رمضان قبل قدومة بفترة طويلة؟.. بما علق العلماء
ضباب ورياح .. تعرّف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025
ترامب يأمر بإطلاق أول سباق شوارع لسيارات إندي كار في واشنطن
اقتصاد

أسعار العُملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم الأربعاء 4-2-2026

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، اليوم الأربعاء، في ظل ترقب الأسواق لتحركات أسعار الفائدة عالميًا واستقرار نسبي في سوق الصرف.

وفيما يلي أسعار أشهر العُملات في البنك المركزي المصري:

الدولار الأمريكي:

46.94 جنيه للشراء، و47 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي:

55.37 جنيه للشراء، و55.49 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني:

64.17 جنيه للشراء، و64.32 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري:

60.35 جنيه للشراء، و60.51 جنيه للبيع.

اليوان الصيني:

6.76 جنيه للشراء، و6.78 جنيه للبيع.

الريال السعودي:

12.51 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي:

153.66 جنيه للشراء، و154 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي:

12.78 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار العملات من بنك لآخر بفروق طفيفة، وفقًا لآليات العرض والطلب، مع متابعة مستمرة من المتعاملين لتحركات السوق المحلية والتطورات الاقتصادية العالمية.


 


 


 

أسعار العملات العربية اليورو سعر الدولار الريال السعودي

