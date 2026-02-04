أسعار العُملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم الأربعاء 4-2-2026

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، اليوم الأربعاء، في ظل ترقب الأسواق لتحركات أسعار الفائدة عالميًا واستقرار نسبي في سوق الصرف.

وفيما يلي أسعار أشهر العُملات في البنك المركزي المصري:

الدولار الأمريكي:

46.94 جنيه للشراء، و47 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي:

55.37 جنيه للشراء، و55.49 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني:

64.17 جنيه للشراء، و64.32 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري:

60.35 جنيه للشراء، و60.51 جنيه للبيع.

اليوان الصيني:

6.76 جنيه للشراء، و6.78 جنيه للبيع.

الريال السعودي:

12.51 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي:

153.66 جنيه للشراء، و154 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي:

12.78 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار العملات من بنك لآخر بفروق طفيفة، وفقًا لآليات العرض والطلب، مع متابعة مستمرة من المتعاملين لتحركات السوق المحلية والتطورات الاقتصادية العالمية.











