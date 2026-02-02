قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية والآسيوية اليوم

علياء فوزى

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، وزاد سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري بقيمة 22 قرشا. 

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الإثنين 2 فبراير 2026، وفقًا لآخر تحديثات.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين  2-2-2026:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين  2-2-2026:

سعر الشراء: 47.10 جنيه.

سعر البيع: 47.20 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين  2-2-2026:

سعر الشراء: 32.69 جنيه.

سعر البيع: 33.29 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين  2-2-2026:

سعر الشراء: 34.57 جنيه.

سعر البيع: 35 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 2-2-2026

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعر الشراء: 55.81 جنيه.

سعر البيع: 56.51 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعر الشراء: 64.43جنيه.

سعر البيع: 65.20 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعر الشراء: 60.93 جنيه.

سعر البيع: 61.80 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعر الشراء: 7.47 جنيه.

سعر البيع: 7.56 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعر الشراء: 5.28جنيه.

سعر البيع: 5.37 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعر الشراء: 4.88جنيه.

سعر البيع: 4.95 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 2-2-2026:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعر الشراء: 6.77جنيه.

سعر البيع: 6.79 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعر الشراء: 30.42 جنيه.

سعر البيع: 30.87 جنيه. 

