رئيس الأركان الإيرانية: نحن على أتم استعداد للمواجهة والرد بطريقة انتقامية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن رئيس هيئة الأركان الإيرانية، أن طهران على أتم استعداد للمواجهة والرد بطريقة انتقامية.

وفي تصريح سابق أيضا ذات صلة ، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق عادل مع الولايات المتحدة وأيضًا على استعداد للدفاع عن نفسها في حالة التعرض لعدوان.

وأضاف عراقجي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) أن إيران والولايات المتحدة تمران حاليًا بمرحلة حرجة، مشيرًا إلى أن (طهران) و(واشنطن) لديهما فرصة للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يضمن عدم وجود أسلحة نووية؛ مما سيكون مفيدًا للطرفين ويمكن تحقيقه في غضون فترة زمنية قصيرة.



وفي الوقت ذاته، حذر عراقجي، حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية، من إمكانية حدوث سوء تقدير للأمور أو حتى وقوع عدوان، مشددًا على أن إيران مستعدة تمامًا لمثل هذا السيناريو.