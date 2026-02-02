قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية
تشكيل فريقي الهلال والأهلي المتوقع في قمة الدوري السعودي
الخارجية الإيرانية: الإعلان الأيام المقبلة عن الرد على القرار الأوروبي
رئيس الشيوخ: نستلهم دروساً إيمانية عظيمة في ليلة النصف من شعبان
بعد قليل.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 برقم الجلوس
نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مع قادة المؤسسة العسكرية بشأن الملف الإيراني
أبلكيشين.. رئيس الضرائب تكشف عن ميزة جديدة للمنضمين للنظام المبسط
قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد محمود عابد وتشن حملة اعتقالات واسعة
مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ
الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بدأ في تناول الأكل.. آخر مستجدات الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة

يسري غازي

وجه الإعلامي كريم حسن شحاتة ، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية، حول الحالة الصحية للمعلم حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الأسبق.

وقال كريم حسن شحاتة عبر تصريحات له: أحاول الخروج بوالدي مرتين في الأسبوع مع أصدقائه وأحبائه علشان يتحرك ويمشي والحمد لله هو دلوقتي أحسن.

وأضاف كريم حسن شحاتة: الأمور بتتحسن بشكل كويس، وبنسير على توجيهات الدكتور المعالج، وبالفعل بدأ كابتن حسن شحاتة في التعافي من العملية التي أجراها، خاصة أنها كانت صعبة جدا وخطره.

وتابع كريم حسن شحاتة: معدلات تعافى الجسم حاليا كويسة، وبدأت تتحسن ويظهر عليه التعافي بشكل أفضل من الأول ، حيث بدأ في تناول الأكل بالتدريج.

