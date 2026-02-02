بدأ في تناول الأكل.. آخر مستجدات الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة

وجه الإعلامي كريم حسن شحاتة ، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية، حول الحالة الصحية للمعلم حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الأسبق.

وقال كريم حسن شحاتة عبر تصريحات له: أحاول الخروج بوالدي مرتين في الأسبوع مع أصدقائه وأحبائه علشان يتحرك ويمشي والحمد لله هو دلوقتي أحسن.



وأضاف كريم حسن شحاتة: الأمور بتتحسن بشكل كويس، وبنسير على توجيهات الدكتور المعالج، وبالفعل بدأ كابتن حسن شحاتة في التعافي من العملية التي أجراها، خاصة أنها كانت صعبة جدا وخطره.



وتابع كريم حسن شحاتة: معدلات تعافى الجسم حاليا كويسة، وبدأت تتحسن ويظهر عليه التعافي بشكل أفضل من الأول ، حيث بدأ في تناول الأكل بالتدريج.