مدرب الجزائر السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى حسن شحاتة

وجه رابح سعدان، المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر، رسالة مؤثرة لحسن شحاتة، مدرب الفراعنة السابق متمنيًا له الشفاء العاجل.

وقال سعدان في تصريحات عبر صحيفة "الشروق" الجزائرية: "تابعت عبر الصحافة أن صديقي حسن شحاتة يمر بوعكة صحية، وأتمنى له من صميم القلب الشفاء العاجل، وأن يمر عليه هذا الظرف الطارئ بردًا وسلامًا".

وتابع: "حاولت مرارًا الاتصال بالمدرب حسن شحاتة للاطمئنان على حالته، لكني لم أتمكن، إنه شخص محترم للغاية، ورغم أننا كنا نتنافس على أرض الملعب، كان ذلك دائمًا بكل احترام".

واختتم: "أتمنى من الجميع تبليغ سلامي الحار للمدرب حسن شحاتة، وأتمنى له مرة أخرى الشفاء وطول العمر".