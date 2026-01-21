أحمد حسن دروجبا: حسن شحاتة لم يستخدم أي أعمال سحر خلال تواجدي معه على مدار سنتين|فيديو

علّق أحمد حسن دروجبا، مهاجم الأهلي وغزل المحلة ومنتخب مصر السابق، على ما أثير حول استخدام حسن شحاتة، المدير الفني لمنتخب مصر، أعمال السحر خلال مشواره مع منتخب الفراعنة.

وقال أحمد حسن دروجبا، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «أنا مشوفتش أي حاجة من أعمال السحر من الكابتن حسن شحاتة خلال تواجدي معه في منتخب مصر على مدار سنتين، وحسن شحاتة كان شخصية قوية».

وأردف قائلًا: «حسن شحاتة مدير فني كبير، وكان يمتلك لاعبين من أفضل اللاعبين في تاريخ منتخب مصر».

وحول رأيه في مشوار منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا، رأى دروجبا أن منتخب مصر بعيدًا جدًا في الفترة الحالية عن التتويج بكأس أمم أفريقيا.

وأوضح قائلًا: «منتخب مصر لما لعب مستويات قوية في البطولة ظهرت الفوارق بينه وبين المنتخبات ومنتخب السنغال أقوى من منتخب مصر بمراحل».

واعتبر دروجبا أنه يمكن تصنيف ما قدمه منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا أنه ليس نجاحًا أو إخفاقًا.

وذكر دروجبا أن منتخب السنغال لم يعجبني في دور المجموعات كمستوى، وأفضل مباراة لعبها منتخب السنغال كانت مباراة المغرب في النهائي.