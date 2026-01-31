مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ

دخل حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، قائمة أفضل 100 مدرب كرة قدم عبر التاريخ، وفقًا لتصنيف صحيفة «Four Four Two» الإنجليزية الشهيرة.

واحتل شحاتة المرتبة 95 في القائمة، في حين تصدر الأسكتلندي الشهير أليكس فيرجسون الترتيب، متفوقًا على العديد من نجوم التدريب العالميين.

ويُعد حسن شحاتة من أبرز الشخصيات في تاريخ الكرة المصرية، بعد قيادته المنتخب الوطني لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بكأس أمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010.

على الجانب الشخصي، يمر شحاتة حاليًا بظروف صحية صعبة، حيث عانى من مشاكل في المعدة، وخضع مؤخرًا لعملية جراحية دقيقة استمرت 13 ساعة، ضمن خطوات طبية حساسة لمتابعة حالته الصحية بشكل دقيق.

ويحظى شحاتة بمحبة الجماهير المصرية والعربية، ليس فقط لإنجازاته الفنية، ولكن أيضًا لأسلوبه القيادي المميز، ما يجعله أحد الرموز الخالدة في تاريخ كرة القدم العربية والعالمية.