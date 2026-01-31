قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد الموقف الإقليمي في مدينة المنيا الجديدة
بعد ربع ساعة.. شوبير ينقذ الأهلي والتعادل السلبي يسيطر على لقاء يانج افريكانز
رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن مشروع بديل بلوكات الايواء بالمنيا
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ

حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
إسراء أشرف

دخل حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، قائمة أفضل 100 مدرب كرة قدم عبر التاريخ، وفقًا لتصنيف صحيفة «Four Four Two» الإنجليزية الشهيرة.

واحتل شحاتة المرتبة 95 في القائمة، في حين تصدر الأسكتلندي الشهير أليكس فيرجسون الترتيب، متفوقًا على العديد من نجوم التدريب العالميين.

ويُعد حسن شحاتة من أبرز الشخصيات في تاريخ الكرة المصرية، بعد قيادته المنتخب الوطني لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بكأس أمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010.

على الجانب الشخصي، يمر شحاتة حاليًا بظروف صحية صعبة، حيث عانى من مشاكل في المعدة، وخضع مؤخرًا لعملية جراحية دقيقة استمرت 13 ساعة، ضمن خطوات طبية حساسة لمتابعة حالته الصحية بشكل دقيق.

ويحظى شحاتة بمحبة الجماهير المصرية والعربية، ليس فقط لإنجازاته الفنية، ولكن أيضًا لأسلوبه القيادي المميز، ما يجعله أحد الرموز الخالدة في تاريخ كرة القدم العربية والعالمية.

Four Four Two مجلة فور فور تو حسن شحاتة المعلم حسن شحاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

الاهلي

عمرو الدرديري: مباراة الأهلي ويانج صعبة لهذه الأسباب

امام عاشور

أسامة حسني: ملف إمام عاشور أُغلق تمامًا قبل مواجهة يانج أفريكانز

الفاخروري

إبراهيم فايق: صفقة الفاخوري ضاعت والبطل الحقيقي شاحن بيراميدز

بالصور

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

فيديو

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد