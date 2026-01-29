شوقي غريب يكذب ميدو: ما حققه حسن شحاتة وجيل المنتخب لن يتكرر

علق شوقي غريب، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على التصريحات التي أدلى بها أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصر السابق، بشأن استخدام السحر والزئبق الأحمر في التتويج بالبطولات القارية، مؤكدًا رفضه التام لهذه الاتهامات التي تمس تاريخ جيل كامل من اللاعبين والمدربين.

تصريحات ميدو

وقال غريب، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، والمذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن هذه التصريحات تسيء إلى جيل عظيم حقق إنجازات غير مسبوقة للكرة المصرية.

وأضاف: "لا يمكن لأي شخص أن يشوه جيلًا كاملًا من اللاعبين والمدربين والمسؤولين الذين تعبوا واجتهدوا، من أجل تحقيق ثلاث بطولات قارية متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، دون تلقي أي هزيمة".

وأكد شوقي غريب أن ما حققه الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، يعد إنجازا تاريخيا لن يتكرر، مشددًا على أن النجاح جاء نتيجة العمل الجاد ووجود جهاز فني مميز ولاعبين على أعلى مستوى.

وتابع قائلًا: "إذا كان هناك استخدام للسحر كما يقال، فلماذا لم نتأهل إلى كأس العالم؟ ولماذا لم نحقق نتائج إيجابية في بطولة كأس القارات؟".

واختتم شوقي غريب تصريحاته بمطالبة أحمد حسام ميدو بالخروج للاعتذار بشكل صريح عن التصريحات التي أدلى بها، احتراما لتاريخ المنتخب الوطني والإنجازات التي حققها هذا الجيل.