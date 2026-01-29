قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب
محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور
منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم
هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر
شركة طيران لوفتهانزا الألمانية تلغي رحلاتها الليلية إلى تل أبيب
رياضة

منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم

منتخب مصر
عبدالله هشام

يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد مواجهة قوية ومصيرية في الرابعة والنصف مساء اليوم، عندما يلتقي مع منتخب«كاب فيردي»، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا في رواندا وتستمر حتى 31 يناير الجاري، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة عروضهم القوية والاقتراب خطوة جديدة من الحفاظ على اللقب القاري.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد مشوار مميز في البطولة، قدم خلاله مستويات فنية وبدنية لافتة، عكست حالة الانسجام الكبيرة بين عناصر الخبرة والشباب، إلى جانب الاستقرار الفني داخل صفوف الفريق.

وشهد الدور الرئيسي تفوقًا كاسحًا لمنتخب مصر، بعدما حقق فوزًا عريضًا على الجزائر بنتيجة 42-28 في لقاء فرض فيه الفراعنة سيطرتهم الكاملة على مجريات اللعب، ثم واصلوا عروضهم القوية بالفوز على نيجيريا بنتيجة 48-22، قبل الحصول على راحة أمس، منح خلالها الجهاز الفني اللاعبين فرصة لاستعادة الأنفاس والاستعداد بأفضل صورة لموقعة نصف النهائي.

وكان منتخب مصر قد بلغ الدور الرئيسي بعد تصدره مجموعته بالعلامة الكاملة، عقب الفوز على الجابون 36-25، ثم أنجولا 41-28، واختتم دور المجموعات بانتصار كبير على أوغندا 54-13، ليؤكد تفوقه في جميع مراحل البطولة.

وفي المقابل، حذر الإسباني خوان كارلوس باسكوال، المدير الفني لمنتخب مصر، لاعبيه من خطورة منتخب "كاب فيردي" ، مؤكدًا أن المنافس يمتلك عناصر مميزة ومحترفة، خاصة في الدوري البرتغالي، ويضم لاعبين أصحاب قدرات فردية عالية، يأتي على رأسهم دليسو بيينا، هداف الدوري البرتغالي، إلى جانب عدد من العناصر القادرة على صناعة الفارق.

وأكد باسكوال أن الجهاز الفني درس المنافس جيدًا، ووضع خطة محكمة لإيقاف مفاتيح لعبه والحد من خطورته، مشددًا على ضرورة التركيز الكامل والالتزام التكتيكي طوال مجريات اللقاء، وعدم الانسياق وراء الفوارق النظرية.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًا من:
محمد علي، محمد عصام الطيار، عبدالرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبد العزيز «جدو»، يحيى الدرع، وسيف الدرع، في توليفة تجمع بين الخبرة والطموح، وتسعى لمواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة اليد المصرية

منتخب مصر منتخب اليد منتخب مصر لليد أمم أفريقيا أمم أفريقيا لكرة اليد

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع أعمال التصحيح والرصد وتقدير الدرجات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بـأسيوط برقم الجلوس

تعليم الشرقية

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

الرئيسة الانتقالية ديلسي رودريجيز

الجيش الفنزويلي يعلن ولاءه للرئيسة الانتقالية ديلسي رودريجيز

الرئيس الصيني يؤكد أن بلاده لن تشكل تهديدًا للدول الأخرى مهما بلغ حجم نموها

الرئيس الصيني يؤكد أن بلاده لن تشكل تهديدًا للدول الأخرى مهما بلغ حجم نموها

اليابان تسجل رقمًا قياسيًا في حالات انتحار الأطفال خلال عام 2025

اليابان تسجل رقمًا قياسيًا في حالات انتحار الأطفال خلال عام 2025

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

