لاعبو منتخب كرة اليد يحصلون على راحة بعد العودة من إسبانيا

منح الإسباني باسكوال المدير الفني لمنتخب كرة اليد اللاعبين راحة 24 ساعة عقب العودة من دورة إسبانيا الودية الدولية، على أن يدخل المنتخب في معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي غدا الأربعاء.

ومن المقرر أن يستمر معسكر منتخب كرة اليد حتى موعد السفر الاثنين المقبل إلى رواندا لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا.

وخاض منتخب كرة اليد مواجهات الدورة الودية ضمن المجموعة الثانية التي تضم البرتغال وإيران، حيث فاز المنتخب على إيران 43-24 بعدما تعادل مع البرتغال 31-31 الخميس، قبل أن يفوز علي سلوفاكيا 39-30 فى ترتيب المركزين الثالث والرابع.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد على ومحمد عصام الطيار وعبد الرحمن حميد ويحيى خالد ومهاب عبد الحق ومحسن رمضان وأحمد هشام سيسا ومحمد مؤمن صفا وأكرم يسرى ومحمد عماد أوكا وعلى زين وأحمد هشام دودو ونبيل شريف وهشام صالح وإبراهيم المصرى وأحمد عادل وياسر سيف ومحمود عبد العزيز جدو ويحيى الدرع، وسيف الدرع.