وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
رياضة

لاعبو منتخب كرة اليد يحصلون على راحة بعد العودة من إسبانيا

محمد سمير

منح الإسباني باسكوال المدير الفني لمنتخب كرة اليد اللاعبين راحة 24 ساعة عقب العودة من دورة إسبانيا الودية الدولية، على أن يدخل المنتخب في معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي غدا الأربعاء.

ومن المقرر أن يستمر معسكر منتخب كرة اليد حتى موعد السفر الاثنين المقبل إلى رواندا لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا.

وخاض منتخب كرة اليد مواجهات الدورة الودية ضمن المجموعة الثانية التي تضم البرتغال وإيران، حيث فاز المنتخب على إيران 43-24 بعدما تعادل مع البرتغال 31-31  الخميس،  قبل أن  يفوز علي سلوفاكيا 39-30 فى ترتيب المركزين الثالث والرابع.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد على ومحمد عصام الطيار وعبد الرحمن حميد ويحيى خالد ومهاب عبد الحق ومحسن رمضان وأحمد هشام سيسا ومحمد مؤمن صفا وأكرم يسرى ومحمد عماد أوكا وعلى زين وأحمد هشام دودو ونبيل شريف وهشام صالح وإبراهيم المصرى وأحمد عادل وياسر سيف ومحمود عبد العزيز جدو ويحيى الدرع، وسيف الدرع.

منتخب كرة اليد باسكوال إسبانيا معسكر منتخب كرة اليد بطولة أمم أفريقيا

