أولاد الراعي الحلقة 10.. جريمة تشعل صراع العائلة

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل أولاد الراعي تطورات درامية قوية، حيث ذهبت «فايقة» التى تجسد شخصيتها نرمين الفقى لمقابلة «غفران» الذى يلعب دوره حسن العدل، فى محاولة لمعرفة السر الذى يخفيه، ونجحت فى الضغط عليه ومساومته مقابل المال.



تتابعت الأحداث بعد ذلك توجهت «فايقة» إلى «راغب» الذى يجسد شخصيته ماجد المصرى، وواجهته باتهامات مباشرة، مؤكدة أنه وراء مقتل والده، وأنه بالتالى المسؤول عن قتل ابنها «حمزة».



أذيعت الحلقة التاسعة من مسلسل أولاد الراعي ، والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين ابرزهم ماجد المصري، وشهدت الحلقة حدوت مشادة بين أحمد عيد وماجد المصري، وقد انفعل الأول واطلق النار علي شقيقه، إلا أن الطلقة جاءت بشكل جانبي، وبريء ماجد المصري شقيقه امام النيابة حيث أكد أن الطلقة خرجت بشكل خطأ أثناء تنظيفه المسدس.



مسلسل أولاد الراعي

العمل من بطولة كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث يجسدون أدوار 3 أشقاء تجمعهم رحلة كفاح، تنتهي ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، وسط صراعات حادة وتحديات لا تخلو من المفاجآت.



وتنطلق القصة من جذور بسيطة، إذ يبدأ الأشقاء من نقطة الصفر، معتمدين على الطموح والذكاء التجاري، قبل أن تتوسع أعمالهم تدريجيًا، وتُفرض أسماءهم بقوة في عالم المال والتجارة؛ لتتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات الأسرية، والولاء بين الإخوة.

