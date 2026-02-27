قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد صلحهما بعزاء والد مي عمر.. تفاصيل خلاف غادة عبد الرازق ومحمد سامي
الهلال يكتسح الشباب بخماسية بالدوري السعودي
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى العاشر من رمضان: مثلت أسمى معاني التضحية
لأجل غير مسمى .. تأجيل كأس الأمم الإفريقية للسيدات بعد اعتذار المغرب عن الاستضافة
أسرع طريقة لمعرفتها ودفعها.. الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا
أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اركب أوتوماتيك 2026
مصطفى بكري : تحية لكل جندي التقط أنفاسه الأخيرة دفاعًا عن الوطن
العاشر من رمضان| بكري: العمل والجهد قادران على صنع المعجزات وتحقيق الانتصارات
مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وفاروق جعفر في عزاء مصطفى رياض نجم الترسانة
حقيقة إحالة نقيب المهندسين إلى محكمة جنح الأزبكية
موعد أذان الفجر يوم السبت 10 رمضان 2026.. اعرف توقيت السحور
محدش يقدر يزعلني.. نجل شعبان عبد الرحيم يكشف طريقة تعامله مع المواقف الصعبة
فن وثقافة

أولاد الراعي الحلقة 10.. جريمة تشعل صراع العائلة

مسلسل أولاد الراعي
مسلسل أولاد الراعي
قسم الفن

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل أولاد الراعي تطورات درامية قوية، حيث ذهبت «فايقة» التى تجسد شخصيتها نرمين الفقى لمقابلة «غفران» الذى يلعب دوره حسن العدل، فى محاولة لمعرفة السر الذى يخفيه، ونجحت فى الضغط عليه ومساومته مقابل المال.
 

تتابعت الأحداث بعد ذلك توجهت «فايقة» إلى «راغب» الذى يجسد شخصيته ماجد المصرى، وواجهته باتهامات مباشرة، مؤكدة أنه وراء مقتل والده، وأنه بالتالى المسؤول عن قتل ابنها «حمزة». 

أذيعت الحلقة التاسعة من مسلسل أولاد الراعي ، والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين ابرزهم ماجد المصري، وشهدت الحلقة حدوت مشادة بين أحمد عيد وماجد المصري، وقد انفعل الأول واطلق النار علي شقيقه، إلا أن الطلقة جاءت بشكل جانبي، وبريء ماجد المصري شقيقه امام النيابة حيث أكد أن الطلقة خرجت بشكل خطأ أثناء تنظيفه المسدس.

مسلسل أولاد الراعي

العمل من بطولة كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث يجسدون أدوار 3 أشقاء تجمعهم رحلة كفاح، تنتهي ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، وسط صراعات حادة وتحديات لا تخلو من المفاجآت.
 

وتنطلق القصة من جذور بسيطة، إذ يبدأ الأشقاء من نقطة الصفر، معتمدين على الطموح والذكاء التجاري، قبل أن تتوسع أعمالهم تدريجيًا، وتُفرض أسماءهم بقوة في عالم المال والتجارة؛ لتتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات الأسرية، والولاء بين الإخوة.
 

مسلسل أولاد الراعي أولاد الراعي مسلسل أولاد الراعي الحلقة 10

