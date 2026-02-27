قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل لـ90 ألف جنيه| عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447.. الأسعار والبرامج الكاملة
رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس
ليفانتي يفوز على ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني
البوسعيدي : إيران منفتحة على استقبال مفتشين أمريكيين .. وبمقدورهم الوصول للمنشآت النووية
رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS
هل مشاهدة الأفلام الإباحية ليلا تبطل الصيام في رمضان؟ تعرضك لـ11 بلاء
تحرك رسمي في الأهلي بشأن أزمة النادي مع ريبيرو
غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ
عودة زيزو وتريزيجيه.. قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري غدا
ستراسبورج يتعادل مع لانس 1-1 في الدوري الفرنسي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جهاد حسام الدين في مواجهة مع حاتم صلاح في إفراج

جهاد حسام الدين
جهاد حسام الدين
أوركيد سامي

لم تعد عايدة (جهاد حسام الدين) تملك رفاهية الصمت. فبمجرد أن بدأت شقيقتها علية حديثها بسؤال ظاهره عابر عن شداد، كان واضحًا أن الأمر يتجاوز الاطمئنان العائلي إلى شك صريح في علاقتها به، لتدرك عايدة أن سرها في طريقه للانكشاف ضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل إفراج الذي يُعرض على قنوات إم بي سي بالتوازي مع شاهد ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة.
من خلال حوارها مع شقيقتها الذي يتخذ شكل التحقيق، تدرك عايدة أن سرها لم يعد آمنا كما كانت تظن، فتحاول التماسك، تنفي وتراوغ، لكن تحذير علية يأتي حاسمًا: إن كان هناك حب، فليكن في العلن، ولتُحفظ سمعة البيت، ولتُراع صحة الأم التي لا تحتمل صدمة جديدة. كلمات تبدو نصيحة، لكنها في حقيقتها إنذار مبطن بأن الحقيقة باتت قريبة من السطح.


الضغط يدفع عايدة إلى مواجهة شداد في مقر عمله. غير أن رد فعله يزيد الطين بلة؛ فهو يخشى الفضيحة أكثر مما يخشى خسارتها.

 يطلب منها الهدوء وتجنب التصعيد، فتجد نفسها لأول مرة في موقع القوة، مهددة بكشف زواجهما العرفي إن لم يتحمل مسؤوليته علناً. هنا تتجلى هشاشة العلاقة التي تعيشها: حب بلا اعتراف، وارتباط بلا حماية.
وتبلغ الإهانة ذروتها حين تعاملها شقيقة شداد كخادمة، طالبة منها تنظيف غرفتها، في مشهد يكشف مكانتها الحقيقية في هذه العائلة. عندها يخرج السؤال من قلبها موجعاً: هل كانت ستجرؤ على معاملتي هكذا لو كانت تعلم أني زوجتك.


تزداد الأمور سوءً، عندما تأتي المفاجأة الكبرى في اللحظة الأخيرة، حين ينتهي اللقاء بظهور شقيقها عباس (عمرو سعد) فجأة، لتتجمد عايدة في مكانها وهو يسألها باستغراب: «إيه اللي جابك هنا؟». سؤال بسيط، لكنه يهدد بانفجار كل ما حاولت إخفاءه، ويضعها وجهاً لوجه أمام أخيها، في لحظة قد تغيّر مسار الأحداث بالكامل.


مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.

جهاد حسام الدين اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

عقب حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. ننشر كواليس 18 ساعة تحقيقات

كواليس 18 ساعة من التحقيقات مع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد| تفاصيل

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

الأهلي

النادي الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا في التصنيف العالمي الجديد

ترشيحاتنا

المداح

حمادة هلال يوجه رسالة إلى أحمد السقا : وجودك في المداح إضافة كبيرة

الفنانة غادة إبراهيم

غادة إبراهيم تتحدى الحادث وتعود بقوة إلى كواليس «المتر سمير»

احمد سعيد عبد الغني

مسلسل على قد الحب الحلقة 10 .. تحالف أحمد سعيد عبد الغنى ومها نصار لخداع نيللى كريم

بالصور

ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد