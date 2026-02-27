جهاد حسام الدين في مواجهة مع حاتم صلاح في إفراج

لم تعد عايدة (جهاد حسام الدين) تملك رفاهية الصمت. فبمجرد أن بدأت شقيقتها علية حديثها بسؤال ظاهره عابر عن شداد، كان واضحًا أن الأمر يتجاوز الاطمئنان العائلي إلى شك صريح في علاقتها به، لتدرك عايدة أن سرها في طريقه للانكشاف ضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل إفراج الذي يُعرض على قنوات إم بي سي بالتوازي مع شاهد ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة.

من خلال حوارها مع شقيقتها الذي يتخذ شكل التحقيق، تدرك عايدة أن سرها لم يعد آمنا كما كانت تظن، فتحاول التماسك، تنفي وتراوغ، لكن تحذير علية يأتي حاسمًا: إن كان هناك حب، فليكن في العلن، ولتُحفظ سمعة البيت، ولتُراع صحة الأم التي لا تحتمل صدمة جديدة. كلمات تبدو نصيحة، لكنها في حقيقتها إنذار مبطن بأن الحقيقة باتت قريبة من السطح.



الضغط يدفع عايدة إلى مواجهة شداد في مقر عمله. غير أن رد فعله يزيد الطين بلة؛ فهو يخشى الفضيحة أكثر مما يخشى خسارتها.

يطلب منها الهدوء وتجنب التصعيد، فتجد نفسها لأول مرة في موقع القوة، مهددة بكشف زواجهما العرفي إن لم يتحمل مسؤوليته علناً. هنا تتجلى هشاشة العلاقة التي تعيشها: حب بلا اعتراف، وارتباط بلا حماية.

وتبلغ الإهانة ذروتها حين تعاملها شقيقة شداد كخادمة، طالبة منها تنظيف غرفتها، في مشهد يكشف مكانتها الحقيقية في هذه العائلة. عندها يخرج السؤال من قلبها موجعاً: هل كانت ستجرؤ على معاملتي هكذا لو كانت تعلم أني زوجتك.



تزداد الأمور سوءً، عندما تأتي المفاجأة الكبرى في اللحظة الأخيرة، حين ينتهي اللقاء بظهور شقيقها عباس (عمرو سعد) فجأة، لتتجمد عايدة في مكانها وهو يسألها باستغراب: «إيه اللي جابك هنا؟». سؤال بسيط، لكنه يهدد بانفجار كل ما حاولت إخفاءه، ويضعها وجهاً لوجه أمام أخيها، في لحظة قد تغيّر مسار الأحداث بالكامل.



مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.