فن وثقافة

غادة إبراهيم تتحدى الحادث وتعود بقوة إلى كواليس «المتر سمير»

الفنانة غادة إبراهيم
الفنانة غادة إبراهيم
أوركيد سامي

تستكمل الفنانة غادة إبراهيم تصوير مشاهدها في مسلسل «المتر سمير»، وذلك بعد نجاتها من حادث مروع تعرّضت له مؤخرًا، لتؤكد التزامها الكامل بالعمل وحرصها على استكمال دورها دون تأجيل، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها.

وعادت غادة إبراهيم إلى موقع التصوير وسط دعم كبير من فريق العمل، حيث تواصل مشاركتها في الأحداث التي تُعرض ضمن النصف الثاني من شهر رمضان عبر شاشة MBC مصر، وبالتزامن على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل «المتر سمير» إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، وتدور أحداثه حول “سمير زغلول” الذي يجسد شخصيته النجم كريم محمود عبد العزيز، وهو محامٍ ذكي يبرع في حل المشكلات الأسرية وإصلاح حياة الآخرين، لكنه يجد نفسه غارقًا في أزمات شخصية معقدة، خاصة بعد انفصاله عن زوجته، لتتصاعد الأحداث في إطار يجمع بين الدراما والكوميديا المستمدة من تفاصيل الحياة اليومية.

ويشارك في بطولة العمل كل من ناهد السباعي، محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، سلوى خطاب، ميمي جمال، رحاب الجمل، إسلام إبراهيم، وعلاء مرسي، والعمل من تأليف ممدوح متولي وفاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج خالد مرعي.

ويُعد استكمال غادة إبراهيم لتصوير مشاهدها رسالة واضحة على احترافيتها وإصرارها على الوفاء بالتزاماتها الفنية، في وقت يترقب فيه الجمهور عرض العمل ومتابعة تطورات شخصياته خلال الموسم الرمضاني.

وتلقى خبر الحادث موجة واسعة من رسائل الدعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، حيث حرص جمهورها على الدعاء لها بالسلامة والتعافي السريع، فيما يترقب المشاهدون عرض الحلقات لما يحمله العمل من مواقف اجتماعية وإنسانية بطابع كوميدي يجمع بين الواقعية والمتعة.

